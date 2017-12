Il documentario di Jovanotti realizzato per l’album Oh, vita! arriva in TV nel giorno di Natale. L’appuntamento è per lunedì 25 dicembre alle ore 15:00 su Radio Italia Tv e in contemporanea streaming video su radioitalia.it.

Radio Italia Tv è disponibile sul canale 70 del Digitale Terrestre e 570 in HD. L’appuntamento con il documentario di Jovanotti sarà disponibile anche in streaming sul sito di Radio Italia dalle ore 15.00 di lunedì 25 dicembre.

Oh, vita! Making an album è il docufilm che racconta le fasi della creazione dell’ultimo progetto discografico di inediti rilasciato da Jovanotti nel 2017, Oh, vita! Dalla nascita del progetto al suo rilascio, passando per la fase creativa di scrittura dei singoli brani, il docufilm Oh, vita! Making an album mostra per la prima volta ai fan il lungo percorso e il lavoro che c’è dietro alla pubblicazione di un disco di inediti.

Oh, vita! Making an album è stato realizzato da Michele Maikid Lugaresi tra la Toscana e la California e svela ai fan di Lorenzo Jovanotti tutto ciò che l’artista ha affrontato prima di rilasciare l’album Oh, vita!

Il nuovo disco vanta la produzione artistica di Rick Rubin, uno dei produttori più apprezzati a livello mondiale, che ha scelto di lavorare con Jovanotti e per la prima volta con un artista che non canta in lingua inglese.

Il documentario di Jovanotti ha già raggiunto i fan all’inizio del mese di dicembre: è stato proiettato al cinema, nelle sale del circuito UCI durante il Jova Day dello scorso 1 dicembre, in collaborazione con VH1 e Radio Italia.

Jovanotti sarà in tour nel 2018 con Lorenzo Live 2018, una tournée di concerti da record che lo porterà a calcare anche il prestigioso palco della SSE Arena di Wembley a Londra il prossimo 25 giugno. Sul palco con Jovanotti ci sarà la sua band, composta da:

Saturnino Celani (basso), Riccardo Onori (chitarra), Leo Di Angilla (percussioni), Cristian Noochie Rigano (tastiere), Franco Santarnecchi (piano), Gareth Brown (batteria), Jordan Mclean (tromba), Matthew Bauder (sax) e Gianluca Petrella (trombone).

Info e dettagli su tutte le date del tour sono disponibili qui sotto: