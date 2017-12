Il concerto di Nek all’Arena di Verona in TV a gennaio 2018: sul palco anche J-Ax

Il concerto di Nek all’Arena di Verona approda in televisione con il nuovo anno. L’appuntamento è previsto su Italia 1 per il prossimo 2 gennaio 2018 in prima serata, dalle ore 21.10 circa.

Lo spettacolo in questione è quello che Nek ha tenuto all’Arena di Verona lo scorso 21 maggio, nel corso del quale ha accolto sul palco l’amico e collega italiano J-Ax. Il 21 maggio 2017, Nek all’Arena di Verona ha coronato un sogno, esibendosi per un intero concerto nella magica cornice dell’anfiteatro scaligero dopo aver calcato lo stesso palco in passato per ospitate nei Festival più importanti della penisola.

Dopo la pubblicazione dell’album Unici, Nek ha annunciato il concerto-evento speciale all’Arena di Verona per celebrare i suoi brani più famosi e le canzoni nuove contenute nel disco di inediti Unici.

“Un altro grande sogno che si realizza! E’ da quando ho iniziato a fare il musicista che sogno di fare un concerto tutto mio all’Arena, e adesso è arrivato il momento. Il conto alla rovescia è appena iniziato, e io già non sto più nella pelle… 21 maggio, Arena di Verona”.

Con queste parole aveva comunicato ai fan l’evento più importante della sua carriera, il concerto che è stato il coronamento di uno sogno custodito per molti anni e realizzato il 21 maggio 2017 con un sold out degno di nota.

Il concerto di Nek all’Arena di Verona arriverà in televisione a gennaio 2018. La data è quella del 2 gennaio, su Italia 1, per una serata che consentirà a tutti i fan dell’artista di Sassuolo di rivivere le emozioni dell’Arena di Verona. Sul suo palco, Nek ha accolto anche il rapper J-Ax con il quale ha condiviso un duetto sule note di Freud, uno dei brani contenuti in Unici, l’album prodotto dallo stesso Nek e da Luca Chiaravalli.

Unici contiene la hit Uno di questi giorni oltre a Unici, Differente, Questo so di me, Freud (featuring J-Ax), Mia, Il giardino dell’Eden, La mia terra, Quando era ora, In braccio, Futuro 2.0.