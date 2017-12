Appuntamento speciale con gli One Direction il 31 dicembre in TV: il 2018 sarà l’anno della reunion?

Questa sera appuntamento speciale con gli One Direction e tutte le fan della boyband più amata del ventunesimo secolo! Il 2017 è stato l’anno della svolta per i componenti degli One Direction, con le rispettive carriere da solisti, ma nonostante ciò hanno riscosso molto successo.

Per chiudere l’anno in bellezza, e con l’auspicio di un 2018 altrettanto florido, questa sera domenica 31 dicembre alle 21:10 andrà in onda su MTV (canale 133 di Sky) e in streaming su Now Tv uno speciale con gli One Direction, sulle carriere da solisti intraprese nel corso dell’ultimo anno.

Seppur in pausa da circa due anni, Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan e Louis Tomlinson hanno continuato a far sognare i fan di tutto il mondo con la propria musica ed i nuovi progetti individuali. Addirittura Harry e Niall hanno pubblicato un album di debutto e intrapreso tour a livello mondiale.

Liam Payne e Louis Tomlinson, invece, hanno rilasciato diversi singoli, che dovrebbero entrare a far parte di progetti più grandi: nel 2018 sono attesi, infatti, i loro primi album di debutto.

Questa sera, prima del nuovo anno, sarà l’occasione per ripercorrere insieme le tappe fondamentali della loro carriera, dagli inizi ad X Factor con gli One Direction, alla fama e successo mondiali, agli album pubblicati in tutto il mondo. E ancora, dall’annuncio della pausa ai percorsi individuali, con la pubblicazione di album e singoli da solisti.

Ma nulla resta perduto per tutti i fan della band anglo-irlandese, che dopo l’addio di Zayn Malik, ex componente degli One Direction, e l’annunciata pausa a seguito del quinto album Made In The A.M, ha promesso di tornare per nuovi progetti. È possibile che, a seguito dei rispettivi tour e progetti da solisti, la band sia pronta a tornare sul mercato discografico internazionale, probabilmente con un nuovo stile musicale e grandi sorprese.