Festa chiattoni. Cerotto antiobesità. Mangio e dimagrisco

Da Singapore e dagli USA arriva il cerotto antiobesità. Si mangia e si dimagrisce. Un miracolo scientifico che rallegra i chiattoni di tutto il mondo. Basta diete, palestre, sacrifici contro l’obesità. Il miracoloso cerotto promette di distruggere il 30 per cento del grasso accumulato in un mese. La sperimentazione sui topi ha prodotto risultati spettacolari: il grasso cattivo diventa grasso bruno determinando la perdita di peso.

L’obesità non sarà più un problema. Miliardi di persone in tutto il mondo ritroveranno il peso forma senza doversi privare delle pietanze preferite. Basta insalatine scondite, addio carote e sedani, niente più sudate in palestra. Il cerotto antiobesità ci consentirà di continuare ad ingurgitare tutto quel che desideriamo ed al tempo stesso di dimagrire.

Il cerotto antiobesità è ancora in fase sperimentale ma nel giro di qualche anno potrebbe esser immesso in commercio mandando in pensione nutrizionisti, dietologi, salutisti ed aguzzini dei chiattoni vari (leggi di più).

Al bando dunque tutte le raccomandazioni su di un’alimentazione sana ed equilibrata. Basterà il cerotto anti obesità per metter ko tutti gli stravizi alimentari dei giorni festivi e dei giorni feriali. Niente più mortificazioni e privazioni. Il cerotto magico distruggerà per sempre il grasso e l’obesità. Un progresso straordinario per l’umanità intera paragonabile all’invenzione della ruota e del fuoco, del vaccino contro la poliomelite e della pizza fritta.

I ricercatori americani e cinesi hanno ingaggiato una vera e propria lotta contro il tempo. L’obesità è un terribile problema medico e sociali. Miliardi di persone in tutto il mondo soffrono di tale pericolosa patologia sulla quale la ricerca scientifica è stata fino a pochi anni orsono lacunosa. Mentre in altri campi la medicina ha realizzato progressi enormi, l’obesità è stata sempre considerata una colpa del ciccione. Il vento è adesso mutato, ma i pregiudizi restano insieme ai rimedi miracolisti (dieci chili in meno in dieci giorni) spesso devastanti per l’organismo. Noi chiattoni guardiamo con fiducia al cerotto, ma sappiamo anche che dobbiamo tutelare seriamente la nostra salute mangiando di meno e meglio. Qualche sacrificio ed il miracoloso cerotto ci restituiranno un fisico ed una vita normali.