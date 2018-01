I Maneskin a Che Tempo Che Fa presentati da Carlo Verdone ricevono il disco di platino per Chosen (video)

I Maneskin a Che Tempo Che Fa presentano l’Ep d’esordio Chosen, rilasciato in seguito alla partecipazione a X Factor 11 che hanno concluso con un secondo posto nella classifica generale. Davanti alla band rivelazione dell’edizione 2017 del talent show di Sky Uno solo il talento di Lorenzo Licitra.

La band guidata dal cantante Damiano ha però messo a segno i migliori traguardi: disco d’oro in una settimana per il singolo Chosen, disco di platino per l’album e numerosi concerti sold out in tutta Italia per la prima tournée già annunciata che nel 2018 vedrà la giovane band sui palchi della penisola.

I Maneskin a Che Tempo Che Fa vengono presentati da Carlo Verdone, l’attore protagonista di una delle interviste di Fabio Fazio per l’uscita imminente del suo nuovo film. “Che figata, grande Carlo, numero 1”, commenta Damiano.

La stima è reciproca: Verdone li apprezza molto e intravede qualche somiglianza con i Led Zeppelin nella grinta del suono della chitarra.

“C’è sostanza”, dichiara l’attore romano prima di lasciare la parola a Damiano che racconta i primi mesi del successo dei Maneskin. “Ci sentiamo fortunatissimi per aver avuto tutte queste possibilità” e la loro intenzione unica è quella di continuare a lavorare.

I Maneskin si sentono “catapultati in questo mondo ma ultra contenti” e ricevono da Fazio il disco di platino per il singolo Chosen.

Dopo la partecipazione a Che Tempo Che Fa, i Maneskin incontreranno i fan per firmare le copie dell’Ep d’esordio, Chosen, nei negozi di musica d’Italia. L’11 gennaio saranno a Torino e a seguire toccheranno le città di Genova (12 gennaio) e Lonato del Garda (14 gennaio). Il 16 gennaio è atteso un evento firmacopie a Bologna e il 18 al Centro Commerciale Roma Est di Roma. A seguire, il 19 gennaio saranno a Nola e il 20 gennaio a Bari.

I Maneskin sono: Damiano (cantante), Victoria (al basso), Thomas (alla chitarra) e Ethan (alla batteria).

Il tour dei Maneskin: