Uscita Resident Evil 2 Remake finalmente vicina? Spunta un nuovo logo

L’uscita di Resident Evil 2 Remake, titolo attesissimo dai fan del franchise di Capcom, potrebbe fare capolino nel corso del 2018: anzi, anche nelle prossime settimane. Alcuni giorni fa vi parlavamo del fatto che il sito giapponese della serie si era aggiornato con un misterioso placeholder, che lasciava intuire un nuovo, potenziale progetto per la celebre saga survival horror: i tempi potrebbero essere maturi, poiché il publisher giapponese ci ha riservato, in queste ore, ulteriori e succosi indizi.

Perché diciamo tutto ciò? Perché nelle ultime ore Capcom ha aggiornato l’estetica del logo di Resident Evil su tutti i suoi canali social (Facebook, Twitter): adesso la scritta è rossa, il font è ovviamente quello di sempre e lo sfondo è grigio, e sembra mostrare la casa dei Baker di Resident Evil 7: chiaro che la scelta è ricaduta sulla location dell’ultimo capitolo della serie uscito sul mercato ormai un anno fa, ma la nostra sensazione è che bolli in pentola qualcosa: i tempi potrebbero essere maturi per l’uscita di Resident Evil 2 Remake, capitolo atteso dagli appassionati come l’ossigeno e di cui – dopo il reveal ufficiale diversi anni fa – non si è saputo più nulla.

Il logo in questione è il seguente:

Ci troviamo, chiaramente, nel campo della mera speculazione, ma è chiaro che un’operazione del genere ci ricorda largamente quella effettuata da Rockstar Games con Red Dead Redemption 2: pochi giorni prima del reveal ufficiale, infatti, i canali social della software house si sono tinti di rosso, con scritte a tema. Insomma, non ci sembra un caso che questo cambiamento sia arrivato, peraltro, proprio a pochi giorni da una data importante sia per il franchise che per il secondo capitolo della serie: il 21 gennaio 2018, infatti, cade il ventennale di Resident Evil 2.

Follow @RE_Games

Insomma, ci sembra piuttosto ragionevole pensare che, in occasione di una ricorrenza così significativa, Capcom potrebbe finalmente svelare al mondo il primo gameplay o un teaser trailer di Resident Evil 2 Remake; in alternativa, questo cambio di look per il logo della serie potrebbe comunque lasciar presagire l’arrivo di un nuovo titolo.