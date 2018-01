Il tour di Nek Max Renga al via con la data zero di Jesolo: info biglietti in prevendita, ingressi e restrizioni

Il tour di Max Nek Renga sta per partire. L’insolito trio si ritroverà sul palco del Pala Arrex di Jesolo per la prima grande prova in pubblico, con la quale anticiperanno la tournée al via dall’Unipol di Casalecchio di Reno il 20 gennaio prossimo.

Il concerto avrà inizio a partire dalle ore 21, ma è comunque consigliabile raggiungere il luogo dello spettacolo con adeguato anticipo in modo da favorire le operazioni di ingresso alla struttura. Coloro che hanno acquistato il biglietto possono presentarsi all’ingresso, mentre i fan che hanno scelto il ritiro sul luogo dell’evento dovranno presentarsi in cassa con una copia del documento d’identità in corso di validità, unitamente alla ricevuta di acquisto dei biglietti recapitata via e-mail da TicketOne. In caso di ritiro da parte di terzi, è necessaria regolare delega con documento d’identità del delegante.

Già decisa la scaletta, che i tre artisti hanno comunicato in occasione di un appuntamento speciale a RTL 102.5 nel quale hanno rivelato quali sarebbero state le canzoni del nuovo spettacolo di prossima partenza. Si tratta di una divisione equa nel repertorio dei tre, con il comune denominatore di Duri da battere, che hanno inciso come inedito e portato in radio a partire dal mese di settembre.

Per arricchire il progetto, i tre artisti hanno anche inciso tre dei loro grandi successi nella versione con la band, realizzata durante le prove del tour delle settimane appena trascorse. I brani attualmente in radio sono Gli anni, Il mio giorno più bello nel mondo e Fatti avanti amore, con il quale Nek ha partecipato all’edizione del Festival di Sanremo nel 2015 classificandosi al secondo posto.

Di seguito, le indicazioni per raggiungere il Pala Arrex di Jesolo, dove il 18 gennaio si terrà la data zero del tour di Nek Max Renga lanciato con il singolo Duri da battere.

Come arrivare con i mezzi pubblici

In treno

Le stazioni ferroviarie più vicine a Jesolo sono Venezia Mestre e S. Donà di Piave con frequenti collegamenti autobus di linea.

Come arrivare in auto

Per chi proviene da Milano o dal Brennero: dall’autostrada A4, dopo la tangenziale di Mestre, uscita in direzione aeroporto Tessera/Jesolo. Proseguire per 1,6 km, quindi entrare in A27. Dopo 5 km svoltare leggermente a sinistra in corrispondenza della Strada Statale 14. Procedere seguendo le indicazioni per SS14. Prendere l’uscita Jesolo/Eraclea. Dopo 600 m entrare in Strada Provinciale Quarto d’Altino Porte. Continuare per circa 18 km (attraversando 3 rotonde), quindi alla rotonda prendere la 1a uscita. Proseguire fino alla rotonda successiva: qui prendere la 3a uscita, imboccando Via Equilio. Attraversare la rotonda seguente, imboccare prima a destra Via Firenze e poi ancora a destra Via Tritone. Dopo pochi metri prendere la prima a sinistra in corrispondenza di Piazza Trieste. Dopo 100 m svoltare a destra in Via Andrea Bafile e dopo 650 m svoltare a destra in Via Colleoni. Infine tenere la destra imboccando Piazza Brescia. Il Pala Arrex è sulla destra.

Per chi proviene dal passante di Mestre: uscita Noventa di Piave.



Per chi proviene da Tarvisio, Udine, Trieste: dall’autostrada A4, prendere l’uscita S.Donà – Noventa di Piave e proseguire per circa 13km (attraversare due rotonde). Alla rotonda prendere la 1a uscita e imboccare SP47. Dopo 3 km alla rotonda prendere la 5a uscita imboccando la Strada Provinciale Portegrandi Jesolo. Attraversare una prima rotonda, e alla successiva, dopo 8 km, prendere la 1a uscita. Proseguire per 4 km e alla rotonda prendere la 3a uscita, imboccando Via Equilio. Attraversare la rotonda seguente; imboccare prima a destra Via Firenze e poi ancora a destra Via Tritone. Dopo pochi metri prendere la prima a sinistra in corrispondenza di Piazza Trieste. Dopo 100 m svoltare a destra in Via Andrea Bafile e dopo 650 m svoltare a destra in Via Colleoni. Infine tenere la destra imboccando Piazza Brescia. Il Pala Arrex è sulla destra.