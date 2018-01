Verme nella Coca Cola trovato da una bambina: verità appurata, nessuna bufala

Trovato un verme nella Coca Cola ad Andria, da parte di una bambina di 12 anni, che fortunatamente sta bene e non corre alcun pericolo. La pre-adolescente racconta di essersi ritrovata l’animale filiforme in bocca dopo aver bevuto da una lattina di Coca Cola.

Ci spiace informarvi che non si tratta di una bufala, né di uno scherzo di cattivo gusto (come riportato dall’agenzia ANSA). Con questo non vogliamo di certo mettervi in allarme, né alzare un vespaio di polemiche all’indirizzo della saporita e celeberrima bevanda, ma solo tenervi informati su un fatto realmente accaduto, tra l’altro anche in Italia.

Come vi dicevamo, la bambina non pare aver riportato infezioni particolari (non presenta vomito, diarrea o dolori addominali che possano destare preoccupazione), anche se resta in stato di ricovero presso la struttura ospedaliera di Andria, per essere tenuta sotto osservazione dall’equipe medica, in via del tutto precauzionale.

Ad un primo esame superficiale, il verme trovato nella Coca Cola è apparso innocuo, ma l’esemplare verrà presto inviato all’istituto zooprofilattico foggiano per tutte le ulteriori analisi del caso. La lattina incriminata, invece, è stata ritirata dagli agenti di polizia locali, che, insieme con il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della Regione Puglia e con l’ufficio igiene di Andria, stanno lavorando congiuntamente per risalire al lotto di origine, per poter mettere tutto il materiale associato sotto sequestro nel più breve tempo possibile.

Il caso andrà avanti com’è giusto e doveroso che sia, anche se al momento le informazioni a nostra disposizione finiscono qui. Saremo lieti di potervi dare altre delucidazioni non appena le autorità competenti potranno a loro volta fare ulteriore luce sulla vicenda. Una storia che fa sicuramente accapponare la pelle (soprattutto ai più sensibili), e che si spera si poter chiudere molto presto.