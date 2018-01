Salta definitivamente l’LG G7 al MWC? I rumors del 19 gennaio

Inizia ad essere davvero nebuloso il futuro di uno smartphone tanto atteso come il cosiddetto LG G7, che secondo quanto riportato da diversi addetti ai lavori fino a poco tempo fa avrebbe dovuto fare la propria apparizione in occasione di un evento come il Mobile World Congress 2018. Dopo le prime segnalazioni in merito ad un possibile ritardo, come vi abbiamo riportato tempestivamente sulle nostre pagine, oggi 19 gennaio tocca prendere in esame ulteriori indiscrezioni parecchio significative.

Stando alle ultime informazioni diramate da una fonte come Gizmochina, sembrerebbe che l’intenzione del produttore asiatico sia quella di non presentare il device durante il suddetto evento. Al più andremo incontro al cosiddetto LG V30 in una nuova versione, che dal canto suo dovrebbe comunque presentarci più di uno spunto interessante. In particolare, in molti ipotizzano che con l’upgrade andremo incontro ad una nuova tecnologia riguardante l’intelligenza artificiale.

In attesa di saperne di più sotto questo punto di vista, nel frattempo, pare confermato l’approccio che vedrà la linea G non aggiornata di anno in anno, a differenza di quanto avviene ad esempio con competitor del calibro di Samsung e Huawei, soprattutto con le linee di prodotto maggiormente consolidate in giro per il mondo. Una scelta coraggiosa, se confermata, con un approccio che tutto sommato a medio termine potrebbe essere anche apprezzato dagli utenti. In questo modo ci si potrebbe concentrare maggiormente sui device già lanciati.

La resa dei conti è vicina e a breve sapremo se effettivamente ci sarà o meno un nuovo LG G7, contrariamente a quanto ipotizzato oggi, oppure se il produttore asiatico continuerà a seguire la strada tracciata nelle scorse settimane, rompendo alcuni schemi che si sono venuti a creare nel mondo degli smartphone. Cosa vi aspettate in tal senso?