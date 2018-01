Alessandro Borghese e 4 Ristoranti in Abruzzo per il sapore del mare: anticipazioni e location del 23 gennaio

Tutti pronti per sentire le onde del mare e scoprire il pesce più fresco tra Pescara e Chiesti insieme ad Alessandro Borghese e 4 Ristoranti. La seconda puntata del programma di e con Alessandro Borghese porterà il suo pubblico in Abruzzo, in 4 location ben diverse, e tutto per andare alla ricerca del miglior ristorante del mare dopo l’esordio di Genova.

I ristoratori sono pronti a prendersi a colpi di voto su location, menù, servizio e conto ma sempre con l’incognita Alessandro Borghi che non solo potrà ribaltare i risultati con i suoi voti ma avrà anche un bonus di cinque punti che potrà usare per premiare il miglior piatto locale preparato dai concorrenti.

Nella nuova puntata in onda oggi, 23 gennaio, su Sky Uno, quattro nuovi ristoratori si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante al mare a cominciare da Francesca, proprietaria di Penelope a Mare(Pescara), un lido – ristorante ma anche club serale, seguendo con Tiziano per il Lido Cortesito (Francavilla a mare) e Tiziana, proprietaria del Trabocco Punta Rocciosa (Fossacesia Marina), e finendo con Vilma e il suo Trabocco San Giacomo (Marina di San Vito), posizionato sul molo.

Chi saprà conquistare i propri avversari e ottenere il punteggio più alto? Sicuramente le location e il pesce fresco saranno i punti a favore o contro il possibile vincitore o lo sconfitto, ma solo chi otterrà il giudizio favorevole di tutti riuscirà a portare a casa la vittoria e 5000 euro da spendere nella propria attività oltre il bollino di miglior ristorante da mettere fuori dalla porta della sua attività. Alessandro Borghese – 4 Ristoranti va in onda stasera, alle 21.15 su SkyUno e sarà poi disponibile in on demand subito dopo.