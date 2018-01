Magnum P.I e New York New York di nuovo in onda: CSB ordina nuovi reboot

La parola d’ordine per la prossima stagione telefilmica americana sarà ancora reboot. Alla lunga lista si aggiungono Magnum P.I. e New York New York ordinati dalla CBS proprio in queste ore. Dopo il successo di Will & Grace sembra proprio che le serie tv anni ’80 e ’90 siano nuovamente tornate di moda e, in un periodo come questo in cui si vuole rischiare poco, perché non raschiare il fondo riportando in vita storici personaggi?

Dopo Will & Grace, la televisione americana ha ridato vita a Pappa e Ciccia, presto in onda con una sorta di sequel, e nelle ultime ore anche a Streghe (legandolo ad una storyline femminista) e Ralph Supermaxieroe. Il pubblico non ha ancora avuto il tempo di metabolizzare questi due annunci che eccone arrivarne altri.

La CBS ha ordinato i piloti dei reboot dei poliziotti che hanno fatto la storia della tv ovvero Magnum PI e Cagney e Lacey, in Italia andato in onda con il titolo di New York New York. Nei giorni scorsi la stessa rete ha ordinato il revival in 13 episodi di Murphy Brown (con la star originale Candice Bergen nel cast).

Per Magnum PI , la nuova versione è descritta come “un aggiornamento della serie televisiva classica ambientata alle Hawaii e che segue Thomas Magnum, un decorato ex-Navy SEAL che, al suo ritorno dall’Afghanistan, ripropone le sue abilità militari per diventare un investigatore privato“. I veterani di Hawaii Five-O Peter Lenkov e Eric Guggenheim sono gli showrunner del reboot, ma chi vestirà i panni che furono di Tom Selleck?

Il reboot di New York New York sarà moto simile all’originale, tranne che per l’ambientazione che sarà a Los Angeles invece che a New York: “In questo reboot della serie iconica, due detective della polizia e amici tengono le strade di Los Angeles al sicuro.” Bridget Carpenter ( Friday Night Lights ) è lo showrunner della serie.

A questi la CBS ha aggiunto anche nuovi pilot (per fortuna!) a cominciare da Chiefs e la comedy Fam. Nella prima seguiremo la vita professionale e personale di tre donne di successo, ma molto diverse, che sono i capi della polizia della propria circoscrizione nella Contea di Los Angeles, nella seconda, invece, la vita di una donna che vede cambiare la sua vita quando la sorellastra più giovane va a vivere da lei.

A queste si aggiunge la commedia Here Comes the Neighborhood in cui il ragazzo più simpatico nel Midwest si sposta con la sua famiglia in un quartiere difficile di Los Angeles dove non tutti apprezzano i suoi modi provinciali. Infine, annunciata anche la commedia Pandas a New York in cui una famiglia di medici indiani intraprende un progetto per organizzare la vita del figlio più piccolo, ignari dei piani che lui ha già fatto per conto suo.