Il ritorno al rock di Red Canzian a Sanremo 2018: testo di Ognuno ha il suo racconto

Red Canzian a Sanremo 2018 ci mette di fronte alla sua vocazione rock. Il brano che ha scelto per il suo ritorno sul palco del Teatro Ariston è Ognuno ha il suo racconto, con il quale ha rafforzato il sodalizio musicale con Miki Porru.

Già annunciato alla vigilia dell’ufficialità, Red Canzian ha firmato il suo contratto da solista con BMG Records a qualche giorno da Sarà Sanremo, nel quale il suo nome è diventato certo.

Il nuovo disco è stato annunciato e vedrà la luce il 16 febbraio, a una settimana dalla conclusione del Festival di Sanremo. Durante la manifestazione, l’artista veneto rilascerà il 45 giri nel quale compare anche il brano che ha scelto di portare a Sanremo 2018, nella prima edizione condotta da Claudio Baglioni.

Testimone del tempo è invece il disco che l’ex bassista dei Pooh ha concepito per il suo ritorno da solista. Annunciati anche alcuni autori della tracklist dell’album, con un brano scritto da Renato Zero ma anche Ermal Meta, in gara non Non mi avete fatto niente in duetto con Fabrizio Moro.

Il nuovo disco di inediti di Red Canzian, nel quale è contenuto Ognuno ha il suo racconto, sarà presentato anche in tour nei teatri a partire dal 4 maggio. I biglietti per assistere ai live sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati.

Un altro piccolo pezzo dei Pooh torna quindi sul palco del Festival di Sanremo, dopo la prima partecipazione e la vittoria con Uomini soli nel 1990. In gara anche Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Il segreto del tempo, ai quali Canzian ha augurato la vittoria. Gli ex Pooh non sono quindi in competizione, ma hanno sfruttato l’occasione per portare un nuovo aspetto della loro musica e divertirsi dopo tanti anni di successi. Di seguito, il testo di Ognuno ha il suo racconto di Red Canzian al Festival di Sanremo 2018.