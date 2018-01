Nuova data di Biagio Antonacci a Bari, doppietta a maggio: prezzi dei biglietti in prevendita

A ridosso della conclusione della prima tranche del Dediche e Manie Tour, una nuova data di Biagio Antonacci si aggiunge al calendario degli eventi in programma in primavera con cui il cantautore di Rozzano presenta i brani del nuovo album insieme ai maggiori successi della sua carriera.

Già all’inizio di gennaio la produzione del tour, affidata a F&P Group, aveva aggiunto tre ulteriori concerti nei palasport di Napoli, Montichiari e Conegliano per il prossimo maggio, in seguito alla grande richiesta di biglietti che aveva determinato diversi sold out.

Stavolta la nuova data di Biagio Antonacci riguarda una città che gli è particolarmente cara, visto che si tratta di un raddoppio nell’adorata Puglia che ha dato i natali a suo padre, scomparso pochi anni fa.

Biagio Antonacci terrà infatti una doppietta a Bari, al Palaflorio, subito dopo jl debutto ad Acireale che ospiterà l’apertura della seconda parte del suo tour a supporto dell’ultimo album in studio Dediche e Manie.

Alla già annunciata data del 4 maggio a Bari, ora ufficialmente sold out, si aggiunge quella del 5 maggio 2018, sempre al Palaflorio.

Ecco il calendario delle date del Dediche e Manie Tour 2018, cui va aggiunta la nuova data di Biagio Antonacci del 5 maggio a Bari.

I biglietti per la nuova data di Biagio Antonacci a Bari saranno disponibili in prevendita su circuito Ticketone, online e presso i rivenditori autorizzati, a partire da mercoledì 31 gennaio alle ore 11.00.

Ecco i prezzi dei biglietti per tutti i settori del Palaflorio di Bari (per limitare il pericolo di fenomeni di bagarinaggio online è possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per ciascun cliente).

I Anello Numerato

75.00€

II Anello Numerato

60.00€

III Anello Non Numerato

47.00€

Parterre in Piedi

35.00€