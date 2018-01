Testo di Una vita in vacanza de Lo Stato Sociale: a Sanremo 2018 una riflessione sul mondo del lavoro

Il testo di Una vita in vacanza de Lo Stato Sociale è disponibile alla fine di questo post. Con il nuovo singolo, Lo Stato Sociale si presenta al Festival di Sanremo 2018, nella categoria dei Campioni, prima di lanciare il nuovo disco di inediti dal titolo Primati.

Una vita in vacanza anticipa il nuovo progetto discografico che dal 9 febbraio sarà disponibile in versione fisica e digitale, già in pre-order su Amazon. In Primati troviamo 17 tracce, tra le quali il singolo sanremese, che vedono la luce quasi un anno dopo Amore, lavoro e altri miti da sfatare.

Primati è stata definita una “raccolta differenziata” che riassume in musica il meglio del percorso artistico de Lo Stato Sociale + 3 inediti, Una vita in vacanza, Fare mattina e Facile. Nell’album troverà posto anche una nuova versione di Sono così indie. I quattro nuovi brani sono prodotti da Fabio Gargiulo, produttore del pezzo sanremese. Gli archi di Una vita in vacanza sono stati incisi e coscritti con Davide Rossi.

Una vita in vacanza è una canzone scritta e arrangiata da Lo Stato Sociale che dal 12 febbraio intraprenderà un instore tour promozionale nei principali negozi di musica d’Italia.

Tra le novità del Festival di Sanremo 2018 guidato da Claudio Baglioni c’è la sostituzione della serata Cover con la serata dei duetti. Venerdì 9 febbraio, tutti i Big si esibiranno in duetto con uno o più artisti italiani che avranno il compito di prestare la propria voce per regalare al pubblico una nuova versione del brano in gara nella categoria dei Campioni.

Lo Stato Sociale si esibirà con con il Piccolo Coro dell’Antoniano e Paolo Rossi.

Le date dell’instore tour de Lo Stato Sociale:

12/02 Bologna, La Feltrinelli – Piazza Ravegnana alle 18:00

13/02 Torino, La Feltrinelli – Stazione Porta Nuova alle 18:30

14/02 Genova, La Feltrinelli – Via Ceccardi alle 18:00

15/02 Firenze, La Feltrinelli Red – Piazza della Repubblica alle 18:30

16/02 Padova, La Feltrinelli – Via San Francesco alle 18:00

17/02 Milano, La Feltrinelli – Piazza Piemonte alle 17:00

19/02 Roma, La Feltrinelli – Via Appia Nuova alle 18:00

20/02 Napoli, La Feltrinelli – Piazza dei Martiri alle 18:00

21/02 Bari, La Feltrinelli – Via Melo alle 18:30

22/02 Pescara, La Feltrinelli – Via Milano ang. Via Trento alle 18:00

PRIMATI – TRACKLIST

1 – Una vita in vacanza

2 – Sono così indie 2018 + guests

3 – Fare mattina

4 – Facile feat. Luca Carboni

5 – Buona sfortuna

6 – Eri più bella come ipotesi

7 – Amarsi male

8 – Niente di speciale

9 – Io te e Carlo Marx

10 – In due è amore in tre è una festa

11 – C’eravamo tanto sbagliati

12 – La musica non è una cosa seria

13 – Abbiamo vinto la guerra

14 – Mi sono rotto il cazzo

15 – Quello che le donne dicono

16 – Amore ai tempi dell’Ikea

17 – Pop

Testo di Una vita in vacanza de Lo Stato Sociale: