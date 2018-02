FIFA 18 Ultimate Team guarda al calciomercato di Premier League, equilibri da ricomporre?

Il mondo di FIFA 18 Ultimate Team vive sempre con molto interesse le vicende legate al calcio reale, vista la grande importanza e il grande impatto che le prestazioni dei calciatori hanno sull’economia di gioco della modalità principe del titolo targato Electronic Arts. Un motivo quindi più che valido per guardare con tantissima attenzione al calciomercato invernale, un momento che di norma non riserva grandi sorprese, e che quindi può stravolgere nel vero senso della parola i piani di allenatori reali e digitali con i colpi sensazionali dell’ultim’ora.

Ed è stato indubbiamente un ultimo giorno al cardiopalma quello della sessione invernale conclusasi ieri, con le squadre inglesi che hanno messo a segno una serie di colpi di assoluto spessore: sugli scudi ci va ovviamente l’Arsenal, che si prepara a diventare una vera e propria corazzata tanto in campo quanto all’interno di FIFA 18 Ultimate Team. L’annuncio a sorpresa dell’acquisto di Pierre-Emerick Aubameyang ha sostanzialmente spiazzato tutti i tifosi, anche in virtù di un prezzo (stimato da Transfer Markt 63,75 milioni di euro) non proprio esorbitante, se confrontato ai prezzi pagati da altre compagini per fenomeni simili nel corso dell’estate (e non solo).

Per un fenomeno che va a giocare in Premier League, ce ne sono altri che la massima serie inglese la lasciano, mirando alle competizioni spagnole e tedesche: stiamo parlando di Coutinho (al Barcellona) e Batshuay (al Borussia Dormtund), che di fatto mischiano in maniera sostanziale le carte in vista di una seconda parte di stagione da seguire con tanto interesse.

Ma come varieranno le cose all’interno di FIFA 18 Ultimate Team? Ovviamente il passaggio del talento gabonese in Premier League scatenerà una vera e propria febbre tra i calciatori, che smanieranno per ottenere la nuovissima carta che garantirà una scheggia impazzita in attacco. D’altro canto, non è da prendere sotto gamba il potenziale incremento del prezzo per la versione “tedesca”, vista la sua progressiva rarità e l’impossibilità di reperirlo nei pacchetti.

Discorso analogo per Coutinho, che monopolizzerà le attenzioni di chi ha scelto di comporre una rosa di giocatori “spagnoleggiante”, mentre difficilmente diverrà più appetitosa la versione con indosso la maglia del Liverpool, vista la sovrabbondanza di scelte nel suo ruolo.

Un calciomercato abbastanza tranquillo invece quello della Serie A, che non ha visto colpi sensazionalistici e che quindi non riserva sorprese nemmeno in FIFA 18 Ultimate Team.

Che la seconda parte di stagione abbia quindi effettivamente inizio: la corsa allo scudetto è appena cominciata!