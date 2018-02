Domenica con sorpresa per Huawei P9: smartphone resuscitato con aggiornamento B398

Ci sono cose che succedono piuttosto raramente nel mondo degli smartphone e quella che oggi 4 febbraio investe il cosiddetto Huawei P9 è senza ombra di dubbio una di quelle. Il device Android è ancora oggi piuttosto popolare in Italia, ma questo non ha impedito al produttore cinese di snobbarlo a lungo sul fronte software. Ecco perché sorprende non poco la notizia riguardante la progettazione del nuovissimo aggiornamento B398, che presto dovrebbe mettere piede anche in Italia.

Si tratta sicuramente di uno step intermedio, in attesa di toccare con mano la tanto attesa interfaccia EMUI 8.0 attraverso questo prodotto. Già, perché pur non essendo in programma il rollout di Android Oreo, il tanto chiacchierato Huawei P9 dovrebbe fare comunque questo step nel corso dei prossimi mesi. Come del resto vi abbiamo riportato con tutti gli approfondimenti del caso nei giorni scorsi, a partire da alcune dichiarazioni ufficiali provenienti proprio dal mondo Huawei.

Al momento le informazioni rese pubbliche da una fonte affidabile come StechGuide sono decisamente frammentarie in merito all’aggiornamento trapelato in queste ore, ragion per cui solo a distribuzione avvenuta potremo capire cosa cambierà effettivamente per tutti coloro che sono ancora in possesso di un Huawei P9. Nel frattempo, si parla semplicemente di una patch incentrata sulla sicurezza, con ogni probabilità portata a gennaio. A stretto giro conosceremo il suo peso, il changelog definitivo ed eventuali funzioni extra che potremo toccare con mano tramite l’aggiornamento in questione.

La speranza è che i possessori di un Huawei P9, oltre al pacchetto software B398, possano imbattersi nel più breve tempo possibile nell’aggiornamento incentrato su EMUI 8.0. Cosa vi aspettate sotto questo punto di vista? Quanto dovremo attendere per fare uno step con cui si potrà andare incontro effettivamente ad una rivoluzione nell’esperienza di utilizzo di questo modello?