Vota la scenza attraverso il PD: clamoroso errore o bufala da social?

Da alcune ore a questa parte sta girando tantissimo sui social una foto concentrata su un incredibile errore grammaticale, perché concentrare un’iniziativa del PD sullo slogan “Vota la scenza” rappresenterebbe indubbiamente una figuraccia sulla quale insistere per i detrattori di Renzi sui social. Si tratta effettivamente di un passo falso, oppure della classica bufala creata ad arte? Questo il grande interrogativo che aleggia nella mente di diversi internauti, giustamente alla ricerca di informazioni veritiere prima di ricondividere una roba del genere.

Un approfondimento a tal proposito giunge direttamente dal sito Butac, il quale sottolinea che l’immagine riguardante la campagna “Vota la Scenza” in realtà sia un fake e che l’originale ci mostra effettivamente la dicitura corretta. In sostanza, l’evento PD è stato presentato correttamente come “Vota la Scienza“, mettendo in questo modo la parola fine ad una lunghissima serie di discussioni tra coloro che hanno creduto alla bufala e chi giustamente ha cercato di raccogliere qualche approfondimento in merito.

Come nasce la bufala “Vota la scenza”, con errore grammaticale imputato al PD? Si tratta di un’immagine generata da un certo Giuseppe Paperini, il quale ha chiaramente dato vita ad un’iniziativa virale impostata su una fake news, raggiungendo a conti fatti il suo scopo. Ancora adesso, infatti, la foto riportata ad inizio articolo può contare su una lunga serie di ricondivisioni.

Insomma, in una settimana caratterizzata dalla bufala Conad, come vi abbiamo riportato con un apposito approfondimento, anche oggi 4 febbraio tocca concentrarsi su una fake news. Se nel primo caso si trattava di una pericolosa minaccia in grado di mettere seriamente in discussione la sicurezza del nostro device, con la foto virale relativa alla presunta campagna del PD chiamata “Vota la scenza” si cerca semplicemente di fare disinformazione, cercando di screditare una fazione politica.