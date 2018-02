Patti Smith a Venezia con Words and Music a giugno: prezzi biglietti in prevendita

Oltre al già annunciato concerto del 10 giugno a Roma, è stato ufficializzato anche l’appuntamento con Patti Smith a Venezia, sempre il prossimo giugno: la rocker porterà nel nostro paese con un’unica data il suo spettacolo Words and Music, a metà strada tra spettacolo teatrale e concerto.

Patti Smith porta sul palco del Teatro Goldoni di Venezia, sabato 9 giugno, un reading in cui si alternano letture ed esecuzioni dal vivo di alcuni dei brani più celebri della sua carriera. Accanto a lei sul palco il chitarrista Tony Shanahan e il figlio Jackson Smith.

Lo spettacolo si terrà al Teatro Goldoni a partire dalle ore 21.00 del 9 giugno (apertura porte dalle ore 20:00): i biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 12:00 di martedì 6 febbraio su circuito TicketOne, sia online che presso i rivenditori autorizzati, oltre che al botteghino del teatro Stabile del Veneto e presso la biglietteria del Teatro Goldoni. I prezzi dei biglietti per lo spettacolo vanno da 45€ a 70€, a seconda dei settori.

Ecco il costo dei ticket per Words and Music di Patti Smith a Venezia, cui vanno aggiunti quelli dei diritti di prevendita fissati dall’organizzatore.

Platea e primo ordine: 70 €

Secondo, terzo e quarto settore intero: 58 €

Secondo, terzo e quarto settore ridotto: 45 €

Quest’anno la sacerdotessa del rock sarà poi in concerto con un’unica data italiana il 10 giugno all’Auditorium Parco della Musica di Roma con la sua Her band (biglietti già disponibili in prevendita su circuito TicketOne).