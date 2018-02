Video di Mario Biondi a Sanremo 2018, diretto da Beppe Vessicchio debutta tra i big

Debutto per Mario Biondi a Sanremo 2018 nella categoria big della kermesse.

Il cantante siciliano ha interpretato il brano Rivederti, swing che racconta la storia di un amore finito, rincontrato per caso, ma destinato a regalare ancora qualcosa prima di essere definitivamente relegato al mondo dei ricordi.

A dirigerlo il maestro Beppe Vessicchio, che ha già guidato Ron in uno struggente brano composto da Lucio Dalla. Biondi si è esibito per settimo, appena dopo i super favoriti di quest’anno Fabirizio Moro ed Ermal Meta.

Rivederti (il cui testo può essere consultato qui) sarà contenuto nel suo nuovo album Brasil, in uscita il 9 marzo, anche nella versione in vinile.

Il Paese verde-oro ha accompagnato da sempre Mario Biondi lungo la via della musica, per questo ha deciso di portarlo con sé nella sua esperienza nella città dei fiori, scegliendo Ana Carolina e Daniel Jobim come compagni per la serata dei duetti.

Mario Biondi, classe 1971, era già stato a Sanremo in veste di ospite, calcando il palco dell’Ariston per la prima volta undici anni fa al fianco di Amalia Gré e nuovamente nel 2009 insieme a Karima.

Finita l’esperienza al Festival della canzone italiana, Biondi ha già in programma due live show per permettere al pubblico italiano di ascoltare dal vivo i brani contenuti in Brasil. Le date fissate sono il 17 e il 20 maggio 2018, rispettivamente presso il Palalottomatica di Roma e il Mediolanum Forum di Assago. I biglietti sono in prevendita su TicketOne. A questi due appuntamenti seguirà un tour nel Regno Unito.

Mario Biondi, pseudonimo di Mario Ranno, ha in realtà ereditato il suo nome d’arte da quello del padre, Stefano Biondi, al secolo Giuseppe Ranno. A proposito di paternità, il cantante di Love is a Temple ha una famiglia molto numerosa insieme alla moglie Giorgia Albarello, con cui ha 8 figli.

Il video di Mario Biondi a Sanremo 2018 durante la prima serata di gara è disponibile qui.

Sarà possibile riascoltare Rivederti anche nel corso delle prossime serate del Festival, dal momento che quest’anno non ci saranno eliminazioni nel corso della gara, ma solo una classifica finale che decreterà la canzone vincitrice della 68esima edizione.