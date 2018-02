Paesaggi mozzafiato nel video de Il mondo prima di te di Annalisa, a Sanremo 2018 con un inno al cambiamento

Il mondo prima di te di Annalisa è la canzone in gara al 68° Festival di Sanremo. Il brano è stato presentato durante la prima serata della kermesse di martedì 6 febbraio, suscitando grande curiosità e apprezzamenti da parte di pubblico e critica.

Il mondo prima di te è un brano scritto da Davide Simonetta e Alessandro Raina, insieme ad Annalisa, che quindi appare in veste di autrice. La canzone è un inno alla rinascita, alla riscoperta di sé stessi e al cambiamento.

Il video de Il mondo prima di te di Annalisa è stato pubblicato a seguito della prima esibizione della cantante di Savona sul palco dell’Ariston, che martedì sera ha aperto la kermesse canora esibendosi per prima. Il videoclip è diretto dalla coppia di videomaker YouNuts! Antonio Usbergo e Niccolò Celaia.

Il brano sanremese di Annalisa sarà contenuto nel nuovo album di inediti della cantante che uscirà il prossimo 16 febbraio, ma già disponibile per il pre-order su iTunes. Il progetto discografico Bye Bye è stato anticipato nei mesi scorsi dal singolo Direzione la vita, certificato disco d’oro.

Si tratta del sesto album in studio per Annalisa, partita nel 2011 dal talent di Amici, dove si classificò seconda nella categoria di canto. Il disco è prodotto da Michele Canova Iorfida e conterrà 13 tracce, definite dalla cantante “pezzi di un lungo viaggio”.

Dopo il Festival di Sanremo, che si concluderà sabato 10 febbraio con un nuovo vincitore, Annalisa sarà impegnata in due anteprime live a maggio: i concerti previsti sono quelli del 10 maggio all’Atlantico di Roma e del 14 maggio all’Alcatraz di Milano. I biglietti sono già disponibili per la prevendita online su Ticketone, via call center, oppure negli store autorizzati.