Sting a Sanremo 2018 il 7 febbraio, in Italia prima del tour europeo: date dei concerti e biglietti in prevendita

Ci sarà anche Sting a Sanremo 2018: l’ex frontman dei Police sarà ospite nel corso della seconda serata di mercoledì 7 febbraio insieme a Shaggy, insieme al quale canterà il nuovo singolo Don’t Make Me Wait presentato in anteprima al Super Bowl solo pochi giorni fa. Non solo: con Shaggy Sting ha in uscita anche un disco congiunto, intitolato 44/876 e disponibile dal prossimo aprile.

L’ex frontman dei Police, innamorato dell’Italia al punto da aver comprato una tenuta in Toscana dove produce il suo vino, partirà quest’estate con un nuovo tour europeo: incredibilmente però l’Italia non è tra le location per le diciannove date previste, che avranno luogo tra Bulgaria, Grecia, Slovacchia, Austria, Paesi Bassi, Francia, Norvegia, Germania e Spagna.

Chi volesse quindi assistere ad un live di Sting nel corso dei prossimi mesi dovrebbe cominciare a pensare a un viaggio in una di queste città straniere: i biglietti sono già acquistabili online anche dall’Italia, quindi anche per i fan che abitano nella Penisola sarà possibile partecipare a uno dei concerti.

Di seguito le date del tour europeo di Sting nell’estate 2018. Tutte le info sui biglietti dei singoli eventi possono essere trovate sul sito ufficiale dell’artista: di fianco alla data preferita basterà cliccare su “Tickets” per farsi reindirizzare al sito per la vendita dei biglietti.