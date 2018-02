L’esibizione di Ultimo al Festival di Sanremo 2018 con il ballo delle incertezze, un inno per dare speranza a chi non ne ha

Ultimo al Festival di Sanremo 2018 si è presentato nel corso della terza serata della kermesse giovedì 8 febbraio, per la gara delle Nuove Proposte.

Il brano proposta in gara da Ultimo al Festival di Sanremo 2018 si intitola Il ballo delle incertezze, una canzone pop dal ritmo incalzante che rappresenta la voce di coloro che vengono emarginati dalla società, di chi non ha una voce, “di coloro che non hanno un domani nella società”.

“Quando ho scritto Il ballo delle incertezze ho voluto puntare su chi è come me, è il mio attestato che tende la mano a chi è emarginato“.

Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, è un giovane ventiduenne di Roma che ha iniziato a scrivere e ad appassionarsi alla musica all’età di 14 anni.

ha cantato giovedì sera il brano Il ballo delle incertezze, singolo già disponibile online per l’ascolto in streaming e il digital download. La canzone è stata presentata precedentemente all’evento Sarà Sanremo lo scorso 15 dicembre, e successivamente selezionata per la gara delle Nuove Proposte insieme agli altri concorrenti.

Il ballo delle incertezze anticipa un grande ed importante progetto discografico: il nuovo album Peter Pan sarà pubblicato venerdì 9 febbraio e conterrà ben 16 tracce, tra cui anche il singolo sanremese. Al rilascio del disco, farà seguito nei prossimo giorni un lungo instore tour, a supporto promozionale del progetto. Ultimo incontrerà i fan e il suo pubblico alla Discoteca Laziale di Roma il 12 febbraio, al Centro Commerciale D’Abruzzo di Chieti il 14 febbraio, al Romagna Shopping Valley di Rimini il 15 febbraio.

Ancora, il 16 febbraio sarà al Centro Commerciale Itaca di Formia, il 17 febbraio al Centro Commerciale Maremonti di Massa, il 18 febbraio al Mondadori Megastore di Milano e Giussano, il 23 febbraio al Centro Commerciale Umbra di Trevi, il 24 febbraio al Centro Commerciale Porto Sant’Elpidio di Porto Sant’Elpidio, il 25 febbraio al Centro Commerciale Gli Archi di Cassino e il 28 febbraio al Centro Commerciale Sicilia di Catania.

Infine, altri eventi sono previsti il 3 febbraio al Centro Commerciale di Pontecagnano (SA) e il 18 marzo al Centro Commerciale Gotico di Piacenza.

Inoltre, Ultimo ha annunciato una serie di date di concerti nei principali club e teatri italiani, da nord a sud Italia a partire da maggio. I biglietti per i concerti di Ultimo sono disponibili in prevendita online su Ticketone oppure in tutti i rivenditori fisici autorizzati. Di seguito, tutte le date dei concerti di Ultimo.

4 maggio – Bologna, Estragon

5 maggio – Padova, Gran Teatro Geox

8 maggio – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

13 maggio – Roma, Atlantico Live

17 maggio – Bari, Demodè Club

18 maggio – Napoli, Casa della Musica

20 maggio – Perugia, Afterlife

25 maggio – Firenze, Obihall

Il video di Ultimo al Festival di Sanremo 2018.