Video di Giovanni Caccamo al Festival di Sanremo 2018, in Eterno canta la bellezza dei sentimenti

Dopo il debutto da solista di Giovanni Caccamo al Festival di Sanremo 2018 nella sezione dei Campioni, il cantante siciliano è tornato sul palco dell’Ariston nel corso della terza serata per riproporre la sua Eterno.

Giunto alla terza partecipazione, Giovanni Caccamo si è presentato al Festival di Sanremo con un brano scritto in collaborazione con Cheope, attraverso il quale è riuscito a mettere in mostra tutte le sue doti cantautoriali. Una ballata orchestrale dedicata all’amore e a tutti i sentimenti che il giovane artista considera “eterni”.

Nel corso della prima serata, trasmessa lo scorso martedì 6 febbraio, Caccamo non è riuscito a conquistare il parere positivo da parte della giuria demoscopica che, dopo aver ascoltato i 20 Campioni in gara, ha relegato il giovane artista nella parte centrale della classifica, nella cosiddetta zona gialla.

Il voto della demoscopica – il cui peso sulla votazione complessiva è del 30% e la cui preferenza è stata resa nota lo scorso martedì – si sommerà a quello della Sala Stampa e Tv (valido sempre per il 30%) e a quello del pubblico da casa (il 40%) e soltanto a fine gara – come già accaduto al debutto e nella seconda serata – si scoprirà una classifica finale data da una delle votazioni delle tre aree.

Eterno non è solo il titolo del brano sanremese, ma anche del terzo progetto discografico del cantante ventisettenne, il cui rilascio è atteso nei negozi di dischi e in digital download a partire da domani, venerdì 9 febbraio.

Nella giornata di ieri, lo stesso artista ha annunciato sui suoi profili social le prime date del tour firmacopie che lo porterà in giro per l’Italia, da nord a sud, per presentare ai suoi fan il nuovo album.

Ecco i primi appuntamenti confermati:

12 febbraio – Feltrinelli di Piazza Piemonte, Milano

13 febbraio – Feltrinelli RED, Firenze

15 febbraio – Mondadori C.C. La Romanina, Roma

20 febbraio – Bruno Euronics C.C. Ibleo, Ragusa

20 febbraio – Bruno Euronics, Modica

21 febbraio – Bruno Euronics La Zagara, Catania

23 febbraio – Bruno Euronics Via U. La Malfa, Palermo

24 febbraio – FICO Eataly World, Bologna

Il video dell’esibizione di Giovanni Caccamo nella terza serata dell’8 febbraio è disponibile qui.