Damiano Carrara e Cake Star a caccia delle migliori pasticcerie con Katia Follesa: anticipazioni e location del 9 febbraio

“Appuntamento con Sanremo 2018”, Damiano Carrara esordisce così nel nuovo video postato sulle pagine social di Real Time per il lancio della nuova puntata di Cake Star.

Il bel pasticcere sembra ormai di casa sulla rete e dopo aver fatto da giudice alla versione senior e junior di Bake Off, adesso si prepara a trovare e promuovere le migliori pasticcerie di Italia.

Dopo il successo della prima puntata in cui Damiano Carrara e Katia Follesa si sono addentrati tra i meandri della bella Torino, questa sera Cake Star porterà il suo pubblico in quel di Lucca. Sarà la città toscana ad ospitare la seconda puntata di Cake Star in onda su Real Time a partire dalle 21.10 circa.

Il regolamento rimane lo stesso e anche questa sera, tre pasticceri agguerriti si sfideranno per conquistare il palato dei giudici e dei loro stessi avversari, che avranno a disposizione un punteggio da 0 a 5 stelle per giudicare il lavoro dei loro rivali. Ogni pasticcere dovrà giudicare gli avversari dando un voto per la pasticceria, uno per il cabaret delle paste e uno, infine, per il “pezzo forte”.

Solo chi avrà ricevuto più stelle accederà al duello finale e si batterà in una sfida lontano dal proprio laboratorio. Chi vincerà il duello porterà a casa il trofeo di “Cake Star”, il titolo di miglior pasticceria della città e anche un premio in denaro di 2000 euro da poter investire nella propria attività.

A sfidarsi per il premio della città di Lucca saranno la pasticceria Sandra e l’angolo Dolce di Borgo Giannotti, la Pasticceria Regina di Via Papa Giovanni XXIII e la Pasticceria Buralli di San Concordio.

L’appuntamento è fissato per le 21.10 sul canale Real Time ma anche sabato 10 febbraio in replica alle ore 20.00 sempre sullo stesso canale.