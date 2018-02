Mario Biondi al Festival di Sanremo 2018 (video) con Ana Carolina e Daniel Jobim porta il Brasile nella città dei fiori

Mario Biondi al Festival di Sanremo 2018 è pronto ad emozionare con una inedita versione di Rivederti che aumenta la sensazione di saudade data dal brano.

Rivederti infatti parla di una storia d’amore finita, in cui i due ex innamorati si rincontrano dopo tempo e si rendono conto che c’è ancora un’eco di quel sentimento da condividere per l’ultima volta, prima di lasciarsi per sempre. Biondi racconta un addio prima di conservare un dolce ricordo esclusivamente nella memoria, esperienza che è capitata quasi a chiunque sia stato innamorato.

Ad affiancarlo in questa versione dal sapore brasiliano questa sera ci sono Ana Carolina e Dabin Jobim. Cantautrice, polistrumentista e compositrice lei, compositore, interprete e pianista lui, entrambi di casa in quel Paese verde e oro che tanto ha influenzato la voce più black del panorama italiano.

Forse proprio l’abitudine ad ascoltare Mario Biondi in brani in inglese ha penalizzato la sua esperienza al Festival della canzone italiana, che lo ha visto dapprima nella zona gialla della classifica (per la giuria demoscopica) e poi precipitare ieri sera in quella rossa a causa dell’implacabile voto della Sala Stampa. Quello di Biondi di quest’anno è stato un debutto nella rosa di big della kermesse. Fortunatamente Claudio Baglioni ha voluto un nuovo meccanismo di gara che non prevede eliminazioni, chissà che in questa nuova versione a duetto Mario Biondi riesca a far cambiare idea chi non è ancora stato convinto dalle sue performance delle scorse sere.

Tra un mese esatto uscirà il nuovo lavoro discografico del cantautore, che si chiamerà proprio Brasil, ancora una volta per sottolineare quanto questo Paese, con le sue sonorità, abbia influenzato le sue scelte artistiche come professionista.

