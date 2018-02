Video de Lo Stato Sociale a Sanremo 2018 con Paolo Rossi e il Piccolo Coro dell’Antoniano…ma senza parolacce!

Lo Stato Sociale a Sanremo 2018 punta dritto al podio, conquistando ulteriori consensi con la nuova versione di Una vita in Vacanza di stasera.

Oltre alla super ballerina guinnes dei primati Paddy Jones, lo Stato Sociale ha voluto altri compagni di viaggio con cui dividere il palco in questa avventura Sanremese.

Il primo è Paolo Rossi, attore e cabarettista di cui il quintetto si è dichiarato grande ammiratore. Per questo motivo la band ha deciso di omaggiarlo contornandolo con i quaranta bambini del Piccolo Coro Mariele Ventre dell’Antoniano. Il coro è da sempre una vera e propria istituzione della musica italiana, che gode di grande popolarità grazie allo Zecchino d’Oro, Festival Internazionale della Canzone del bambino.

Lo Stato Sociale non smette di sorprendere dunque, nemmeno in questa quarta serata di gara. Si era fatto un gran parlare di come censurare la parolaccia contenuta nel testo di Una vita in vacanza per non metterla in bocca ai bambini. La soluzione ideata è stata come sempre estremamente originale: la versione edulcorata ha visto la parolaccia incriminata sostituita da “palloni“.

Il quintetto di Bologna ha pubblicato proprio oggi il suo nuovo lavoro discografico Primati, un album che raccoglie 17 brani riassuntivi del percorso musicale fatto fino al sessantottesimo Festival di Sanremo da Lo Stato Sociale. L’obiettivo è quello di farsi conoscere dal grande pubblico che ha scoperto la loro musica solo in occasione della kermesse. Tra i brani del “best of” anche una nuova versione rimasterizzata di Sono così indie.

Il video della performance de Lo Stato Sociale a Sanremo 2018 con Paolo Rossi e il Piccolo Coro dell’Antoniano durante la serata dedicata ai duetti può essere rivisto qui.

I video delle performance della prima e della terza sera sono disponibili qui e qui.

Il testo di Una vita in vacanza invece può essere consultato qui.