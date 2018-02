Video del duetto di Annalisa e Michele Bravi a Sanremo 2018, due giovani voci ne Il Mondo Prima di Te

Il duetto di Annalisa e Michele Bravi a Sanremo 2018 nella quarta puntata di venerdì è stato uno dei tanti presentati nella serata dedicata alle nuove versioni dei brani in gara.

TESTO DE IL MONDO PRIMA DI TE DI ANNALISA

Tra le più giovani interpreti in gara in quest’edizione, Annalisa ha scelto un altro giovane interprete per la serata dei duetti: al suo fianco ha voluto Michele Bravi, che proprio lo scorso anno ha ritrovato una sorprendente popolarità sullo stesso palco.

Il vincitore della settima edizione di X Factor, infatti, ha partecipato al Festival di Sanremo 2017 nella categoria Campioni col brano Il diario degli errori, ottenendo un ottimo riscontro in classifica: la sua canzone è arrivata ad un passo dal podio classificandosi quarta ed ha rappresentato un nuovo inizio per questo cantante in erba che nel frattempo si era cimentato sul web come Youtuber, anticipando l’uscita dell’album Anime di carta.

Michele Bravi ha tenuto a precisare di essere solo un accompagnatore della vera protagonista dell’esibizione, ovvero Annalisa: “Io sono ospite del progetto musicale di qualcun altro, spero di cantarla bene come ha fatto lei tutte le sere” ha dichiarato Michele Bravi a Prima Sanremo, la striscia dedicata al Festival condotta dall’attore Sergio Assisi e dalla speaker di Radio2 e volto di Quelli che il calcio Melissa Greta Marchetto, in onda su Rai1 subito prima del Festival.

Il duetto di Annalisa e Michele Bravi a Sanremo 2018 ha presentato al pubblico dell’Ariston e a quello di Rai1 una versione a due voci, quella cristallina e tagliente di lei e quella delicata di lui, de Il mondo prima di te, secondo estratto dal sesto album in studio di Annalisa Bye Bye in uscita il 16 febbraio 2018.