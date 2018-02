Video di Noemi e Paola Turci al Festival di Sanremo 2018 per un duetto tutto al femminile

Un duetto tutto al femminile per Noemi e Paola Turci al Festival di Sanremo 2018: le due artiste hanno presentato insieme il brano Non smettere mai di cercarmi.

Dopo l’esperienza sanremese dello scorso anno, la Turci torna sul palco dell’Ariston ma questa volta in veste di “ospite”, assecondando così la scelta di Veronica Scopelliti per la quarta serata dedicata proprio ai duetti.

Durante un’intervista realizzata da Radio Italia, Noemi ha dichiarato che “Paola crede molto nel brano” e, per questo motivo, si è detta entusiasta del suo ritorno a fianco proprio della cantante romana. Qualche giorno fa, sul profilo Instagram della Turci è apparsa una foto delle due artiste pronte ad affrontare insieme questa nuova sfida, la cui presenza al teatro sanremese contribuirà “ad aumentare il numero di donne presenti a Sanremo“, un riferimento evidente alle sole quattro rappresentanti del genere femminile in gara tra i Campioni di questa edizione.

Non smettere mai di cercarmi è una canzone che parla d’amore e dell’importanza dei legami, quelli che, una volta conclusi, risultano essere comunque indissolubili. La cosiddetta equazione dell’amore, di cui Noemi ha più volte parlato in occasione delle dichiarazioni rilasciate nei giorni prima del Festival di Sanremo.

Il nuovo singolo sanremese della cantautrice romana – che firma anche il testo del brano in collaborazione con Massimiliano Pelan, Diego Calvetti e Fabio De Martino – è contenuto in Luna, l’album di inediti disponibile già da oggi in tutti i negozi di dischi e in digital download. L’ultima fatica dell’artista romana verrà presentato dal vivo anche in occasione dei due appuntamenti live già annunciati nei giorni scorsi: il 29 maggio sarà al Teatro Arcimboldi di Milano e il 30 all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

L’esperienza di Noemi al Festival di Sanremo 2018 si concluderà ufficialmente domani sera, sabato 10 febbraio, con l’ultima esibizione sul palco dell’Ariston: si chiuderà così un’edizione in cui la cantautrice romana ha fatto parlare di sé, non solo per la scollatura vertiginosa indossata ieri sera durante la sua seconda esibizione, ma anche a causa dello spiacevole episodio accaduto nei giorni scorsi all’interno del teatro e che le è costato una denuncia per oltraggio ad un pubblico ufficiale.