Antonella Clerici e i ragazzi di Sanremo Young irrompono al Festival (video): 12 talenti in gara e ospiti della prima puntata

Antonella Clerici a Sanremo 2018 con i ragazzi che da venerdì occuperanno l’Ariston per Sanremo Young. Proprio ad un terzo della gara dei big di questa sera, la conduttrice arriva sul palco per redarguire i suoi 12 talenti rei di voler distruggere la scenografia del Festival per risistemare tutto in vista del loro esordio.

Antonella Clerici ha annunciato il nuovo teen talent in scena da venerdì nel prime time su Rai1 e che vedrà come protagonisti 12 ragazzi tra i 14 e i 17 anni chiamati a cantare i brani che hanno fatto grande la musica italiana e la storia di Sanremo.

A loro disposizione ci sarà un’academy che sarà composta da Mara Maionchi, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Marco Masini, Cristina d’Avena, Mietta, Elisabetta Canalis e Angelo Baiguini. Grande escluso sembra essere Morgan. Come la stessa conduttrice ha rivelato in conferenza stampa, l’artista ed ex giudice di X Factor e Amici 16 non ci sarà.

In ogni puntata di Sanremo Young ci sarà un grande protagonista del Festival e il primo sarà proprio Paolo Bonolis, ospite dell’esordio. Al suo fianco anche un ospite internazionale, Richard Gere.

Durante le puntate i 12 ragazzi si sfideranno sul palco dell’Ariston interpretando canzoni famose che sono state in gara od ospiti a Sanremo in questi 68 anni. I 12 cantanti della prima edizione di Sanremo Young saranno: Matteo Marcus Bok (14 anni), Sharon Caroccia (15 anni), Zaira Angela Di Grazia (14 anni), Ouiam El Mrieh (17 anni), Leonardo De Andreis (17 anni), Luna Farina (16 anni), Elena Manuele (15 anni), Bianca Moccia (14 anni), Alessandro Franceschini (14 anni), Eleonora Pieri (16 anni), Raffaele Renda (17 anni) e, infine, Rocco Scarano (17 anni).

La finale del programma è prevista per il 16 marzo e sarà allora che i 4 ragazzi vincitori delle prime quattro puntate si scontreranno per la vittoria finale.