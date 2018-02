L’instore tour di Annalisa per Bye Bye, il nuovo album dopo Sanremo 2018: tutte le date dei firmacopie

A poche ore dalla finale al Festival di Sanremo, è stato annunciato l’instore tour di Annalisa per il nuovo album Bye Bye.

Bye Bye sarà disponibile in versione fisica in tutti i negozi di dischi e nei digital download a partire dal 16 febbraio prossimo, e conterrà tredici brani tra cui Il mondo prima di te, il singolo presentato nel corso del Festival di Sanremo.

Annalisa è in gara tra i Big del Festival della Canzone con un brano dedicato alla rinascita e al cambiamento, una ballad pop perfettamente equilibrata, che questa sera nel corso della finale della kermesse potrebbe piazzarsi bene nella classifica finale. Ieri sera, durante la quarta puntata del Festival dedicata ai duetti, la cantante è salita sul palco dell’Ariston per interpretare Il mondo prima di te insieme all’amico e collega Michele Bravi, tra i protagonisti dello scorso Festival di Sanremo.

In seguito al Festival di Sanremo, Annalisa sarà impegnata nell’attività promozionale legate al disco Bye Bye: la cantante ha annunciato una serie di appuntamenti per l’instore tour a supporto del progetto discografico. Nel corso degli eventi, Annalisa incontrerà i fan nelle principali città italiane e autograferà le copie del nuovo album. Per accedere ai firmacopie di Annalisa, è necessario essere in possesso del disco Bye Bye.

Di seguito, tutti gli eventi legati all’instore tour di Annalisa per Bye Bye.

Gli appuntamenti non si esauriscono con i firmacopie: Annalisa si esibirà anche in due anteprime live a maggio. La cantante presenterà il disco e i suoi più grandi successi il 10 maggio all’Atlantico di Roma e il 14 maggio all’Alcatraz di Milano. I biglietti per i primi concerti di Annalisa sono disponibile online sul sito di Ticketone, via call center e nei rivenditori fisici autorizzati.

Ecco la tracklist di Bye Bye, il nuovo album di Annalisa.