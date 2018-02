Renzo Rubino a Sanremo 2018 porta i nonni sul palco: video in Custodire dalla serata finale del Festival

La finale per Renzo Rubino a Sanremo 2018 si fa sempre più dura dopo l’ennesima bocciatura anche nella serata dedicata ai duetti di ieri.

Il cantante pugliese, affiancato da Serena Rossi, non è riuscito a convincere la giuria degli esperti intervenuta, per la prima volta, nella votazione di venerdì 9 febbraio, collocandolo ancora una volta nella zona rossa della classifica di gradimento.

Questa sera, Renzo Rubino si è presentato sul palco del Teatro Ariston per l’ultima esibizione sulle note di Custodire, un brano firmato dallo stesso artista e contenuto nel suo ultimo album, Il gelato dopo il mare, la cui riedizione è stata pubblicata proprio ieri.

La canzone, dedicata ai suoi genitori separati da diverso tempo, racconta il dialogo proprio tra queste due figure così importanti nella sua vita. Un messaggio che Renzo Rubino lancia alla madre e al padre affinché, dopo la loro scelta di non parlarsi più a seguito del divorzio, trovino il coraggio di riavvicinarsi per amore del figlio, la cui sofferenza ha lasciato un segno indelebile nella sua vita.

Per rendere più emozionante la sua interpretazione di Custodire, Renzo Rubino ha scelto di portare sul palco della finale del Festival di Sanremo 2018 altre due figure importanti nella sua vita come i suoi nonni, protagonisti dell’ultima esibizione del giovane artista.

Alla terza partecipazione al Festival di Sanremo, il cantautore pugliese classe 1988, ha raccontato in occasione della conferenza stampa tenuta nei giorni scorsi nella città ligure il perché del suo ritorno all’Ariston a distanza di quattro anni dall’ultima volta. Una scelta dettata anche da Marcello Franceschi, collaboratore di Renzo Rubino che gli ha consigliato di presentare la sua Custodire al direttore artistico Claudio Baglioni.

Il brano, particolarmente emozionante ma soprattutto importante per l’artista, non ha conquistato pienamente le tre giurie chiamate alla votazione nel corso delle quattro serate, tanto da costringerlo ad una risalita che, ad oggi, sembrerebbe quasi impossibile. Fondamentale sarà, quindi, il giudizio del televoto da casa, che peserà per il 50% sul risultato complessivo.

Giunto per ben due volte al terzo posto, Renzo Rubino chiuderà questo Festival di Sanremo con la consapevolezza di averci provato, portando con sé un brano attraverso il quale è riuscito comunque ad esprimere i propri sentimenti.

Dopo la fine dell’esperienza sanremese, Rubino intraprenderà il suo tour firmacopie seguito poi da due appuntamenti live le cui date sono state già annunciate nei giorni scorsi.