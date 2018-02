Video dei Decibel al Festival di Sanremo 2018, in finale con Lettera dal duca per ribaltare il parere degli esperti

L’avventura dei Decibel al Festival di Sanremo 2018 potrebbe risultare parecchio amara dopo l’ennesima votazione negativa da parte della giuria.

Il gruppo composto da Enrico Ruggeri, Fulvio Muzio e Silvio Capeccia è tra i Campioni a rischio eliminazione nella serata finale della competizione canora. La loro Lettera dal duca non ha ottenuto pareri positivi da parte delle tre giurie – demoscopica, Sala Stampa e Tv, esperti – che, nel corso delle tre serate che li ha visti in gara, hanno preferito esprimere la propria votazione a favore di altri brani in gara, costringendo i Decibel a seguire un percorso altalenante, dalla zona rossa a quella gialla per poi tornare, ancora una volta, nella parte bassa della classifica.

Protagonisti di un piccolo imprevisto tecnico poco prima della loro performance con Midge Ure, i Decibel guidati da Ruggeri avevano presentato una nuova versione rock della loro Lettera del duca, ma neanche il duetto con una delle leggende del pop rock internazionale è riuscito a risollevare la situazione del trio in questione che, dopo la terza esibizione andata in onda ieri, venerdì 9 febbraio, ha concluso con l’ultima stroncatura da parte degli esperti presenti in platea.

L’eliminazione, quindi, è ormai alle porte e, per l’ultima serata, i Decibel sono tornati sul palco dell’Ariston con l’intenzione di ribaltare completamente il risultato, grazie anche al televoto da casa che risulterà decisivo nel decretare il vincitore della 68^ edizione del Festival di Sanremo.

Il loro brano, Lettera dal duca, è una dedica al grande duca bianco della musica internazionale, il cantautore David Bowie scomparso nel 2016 ma, allo stesso tempo, è anche un omaggio alla spiritualità così come hanno raccontato durante le numerose interviste realizzate nel corso della manifestazione canora.

Dopo aver annunciato la loro reunion nel dicembre del 2016, i Decibel hanno scelto di presentarsi al Festival a distanza di 38 anni da Contessa, celebre brano che li ha consacrati come uno dei gruppi pop rock più importanti in Italia.