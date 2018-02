Video di Annalisa alla finale di Sanremo 2018, l’ultima esibizione ne Il Mondo Prima di Te

Quarta ed ultima esibizione per Annalisa alla finale di Sanremo 2018: il brano Il Mondo Prima di Te, che è stato presentato in gara per la prima volta nella serata inaugurale di questa 68a edizione della kermesse martedì 6 febbraio, ha concluso la sua cavalcata al Festival con l’ultima performance nella finale di sabato.

TESTO DE IL MONDO PRIMA DI TE DI ANNALISA

La cantatrice savonese, che quest’anno è alla sua quarta partecipazione a Sanremo in pochi anni, ha presentato questo brano come simbolo di rinascita e crescita, come invito a superare gli ostacoli della vita considerandoli delle ricchezze: Annalisa firma il testo da autrice insieme al suo ex fidanzato Davide Simonetta, già co-autore del precedente singolo Direzione la vita, e ad Alessandro Raina.

Nella quarta serata di venerdì, dedicata alle versioni a due voci, il brano è stato presentato da Annalisa in duetto con Michele Bravi, voce che lei stessa ha definito “perfetta” per valorizzare il brano.

Il Mondo prima di Te, nuovo singolo di Annalisa dopo Direzione La Vita, ha conquistato anche un video ufficiale su Youtube all’indomani della presentazione sul palco dell’Ariston e fa da apripista al nuovo album dal titolo Bye bye, sesto disco in studio della sua giovane carriera. L’album uscirà il 16 febbraio 2018 su etichetta Warner Music Italy e sarà presentato con una serie di date instore durante le quali la cantante incontrerà il pubblico e firmerà le copie dell’album.

Poi ci saranno i due concerti in primavera, anteprime del tour di Annalisa: la cantante si esibirà giovedì 10 maggio all’Atlantico Live di Roma e lunedì 14 maggio all’Alcatraz di Milano.