Video di Max Gazzè alla finale di Sanremo 2018, l’appello a votare La leggenda di Cristalda e Pizzomunno

Con La leggenda di Cristalda e Pizzomunno Max Gazzè alla finale di Sanremo 2018 ci è arrivato forse non tra i favoriti alla vittoria di quest’edizione, ma certamente tra i più apprezzati dalla critica e dal pubblico.

Il suo brano, una romantica ballata che canta l’amore eterno mettendo in musica una leggenda pugliese ambientata nelle acque di Vieste, su cui si erge il monolite Pizzomunno richiamato dal titolo, è uno di quelli che più ha sfruttato le potenzialità dell’orchestra dell’Ariston, diretta nel suo caso dal maestro Clemente Ferrari. Una leggenda che, ha dichiarato Gazzè a margine della conferenza stampa, aveva incantato anche Lucio Dalla, al punto che avrebbe voluto anche lui scrivere un brano a riguardo, come ha voluto far sapere il presidente della provincia di Foggia.

Max Gazzè alla finale di Sanremo 2018 del 10 febbraio si è esibito come sesto campione in gara, accompagnato come nelle precedenti performance dall’arpista Cecilia Lasagno, presentando nuovamente la versione originale del brano dopo la serata dei duetti di venerdì: anche in quel caso, aveva cantato da solo, ma con l’accompagnamento di due tra i migliori musicisti jazz italiani, Rita Marcotulli al piano e Roberto Gatto alla batteria.

A poche ore dalla sua esibizione, Max Gazzè aveva invitato tutti a votare La leggenda di Cristalda e Pizzomunno durante la finale del 10 febbraio. Lo ha fatto con una citazione di Totò, con la mitica scena del “Vot’Antonio” invocato dal principe De Curtis nel film Gli Onorevoli. Nell’ultima puntata del Festival di Sanremo 2018, infatti, il Televoto ha un peso del 50% sul voto finale, che è la somma dei voti percentualizzati espressi dal voto da casa, dalla Giuria della Sala Stampa (30%) e della Giuria degli Esperti (20%) presieduta dal maestro Pino Donaggio.

Italiani! 📣 Un post condiviso da Max Gazzè (@maxgazze) in data: Feb 10, 2018 at 6:22 PST

Ecco il video dell’esibizione di Max Gazzè alla finale di Sanremo 2018 ne La leggenda di Cristalda e Pizzomunno.