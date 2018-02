In arrivo il nuovo singolo dei 5 Seconds Of Summer: Want you back segna il ritorno discografico della band

Dopo giorni di attesa estenuante, è stato annunciato il nuovo singolo dei 5 Seconds Of Summer, di ritorno sul mercato discografico dopo tre anni dall’uscita dell’ultimo album Sound Good Feels Good.

La notizia circolava in rete da diversi giorni, e ha trovato conferma ieri sera, quando la band ha postato alcune immagini sui social network, indicando nella didascalia la data odierna.

Proprio oggi lunedì 19 febbraio, la band ha rivelato ogni dettaglio: Want you back è il nuovo singolo dei 5 Seconds Of Summer, ed sarà rilasciato proprio venerdì 23 febbraio. Il singolo segna l’attesissimo ritorno dei quattro musicisti amati dai teenager di tutto il mondo. Inoltre, non vi sarà molto da attendere per un nuovo disco ed un nuovo tour di concerti, che porterà nuovamente la band a calcare i più prestigiosi palchi internazionali.

WANT YOU BACK // COMING 23.02.18 pic.twitter.com/7mZZhaHLKO — 5 Seconds Of Summer (@5SOS) February 19, 2018

Un titolo, quello del nuovo singolo dei 5 Seconds Of Summer, che sembra rispecchiare il desiderio di molti fan sul web, che chiamavano a gran voce il ritorno della band australiana.

Riguardo ad un nuovo progetto discografico, si era già espresso in merito il chitarrista della band Michael Clifford, che sul finire dello scorso anno aveva rassicurato tutti sull’uscita del nuovo album entro il 2018. Nel corso del 2017, la band australiana non ha pubblicato nuova musica, in quanto impegnata nella realizzazione e definizione del nuovo lavoro discografico, che sarebbe dovuto uscire entro lo scorso anno.

Inoltre, nei giorni scorsi la band formata da Luke Hemmings, Calum Hood, Michael Clifford e Ashton Irwin ha postato sui profili social alcuni scatti fotografici, provenienti da un dietro la quinte che fa pensare ad un Photoshoot promozionale.

BEHIND THE SCENES 2018 Pubblicato da 5 Seconds of Summer su giovedì 15 febbraio 2018

La rock band australiana si è formata sette anni fa a Sydney, e ha iniziato la carriera musicale pubblicando musica e cover sulla piattaforma Youtube. Sono arrivati a farsi conoscere al grande pubblico soprattutto grazie a Louis Tomlinson degli One Direction, che li ha portati ad aprire i concerti delle tournée Take Me Home Tour 2013 e Where We Are Tour 2014.