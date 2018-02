Quali gli Incontri Principali di FIFA 18 Ultimate Team? Le previsioni per il 20 febbraio

Una nuova settimana per FIFA 18 Ultimate Team è appena cominciata, e ovviamente tante sono le attività pronte a prendere vita nel titolo targato Electronic Arts. A tenere infatti sempre viva l’attenzione dei giocatori troviamo, oltre alle canoniche partite con cui ritagliarsi il proprio personalissimo posticino nella FUT Champions Weekend League, anche le immancabili sfide creazione rosa con cui ottenere utili pacchetti da cui “pescare” possibili fenomeni che consentano di potenziare la propria squadra.

Ovviamente, tra le sfide creazione rosa più intriganti di FIFA 18 Ultimate Team troviamo senza ombra di dubbio quelle per gli Incontri Principali, che settimanalmente focalizzano la propria attenzione sui match più importanti del weekend successivo dai campionati di tutto il mondo.

Un’occasione come sempre utile, quella della previsione, per accumulare conio sonante sfruttando l’innalzamento drastico dei prezzi alla pubblicazione delle SBC ufficiali.

Tra le possibili di questa nuova settimana di FIFA 18 Ultimate Team troviamo lo scontro tra titani che avrà luogo tra Manchester United e Chelsea: un match dall’altissimo coefficiente di spettacolarità quello tra i Red Devil e i Blues, viste le forze in campo, e che potrebbe essere preso seriamente in considerazione da Electronic Arts per la sua selezione settimanale. Restando in Inghilterra, altro possibile match potrebbe essere quello tra Cardiff e Bristol City, partita da tenere seriamente in considerazione anche in virtù dei possibili lauti guadagni dettati dalla particolarità delle carte delle due squadre.

Dalla Francia le sirene delle sfide creazione rosa degli Incontri Principali di FIFA 18 Ultimate Team lasciano presagire la possibile presenza di Paris St. Germain – Marsiglia e Lione – St. Etienne, due sfide assolutamente interessanti per il prosieguo del campionato transalpino, mentre proficue potrebbero essere le partite provenienti da Turchia e Svizzera rispettivamente tra Besiktas e Fenerbahce e Grassopher e Zurigo.

Quali saranno le selezioni effettive di Electronic Arts? L’appuntamento per scoprirlo è come sempre fissato a martedì alle 19:00.