Burnout Paradise Remastered a marzo su PS4 e Xbox One, uscita e dettagli

Burnout Paradise Remastered è stato ufficialmente annunciato anche con una data di uscita: sarà disponibile dal 16 marzo su PS4 e Xbox One. La prima riedizione del gioco di Electronic Arts arriva dopo ben dieci anni di distanza dal primo rilascio. Criterion Games ed Electronic Arts annunciano quindi che Burnout Paradise Remastered avrà anche contenuti originali e otto espansioni.

Gli appassionati del gioco potranno così tornare a Paradise City dove dovranno creare scompiglio e scatenare il caos nel mondo dei motori. Le acrobazie dovranno essere completate a tutta velocità nelle nuove ambientazioni che propongono tante sfide. Dai viali del centro città alle strade di montagna ci saranno anche gli scontri tra veicoli.

Burnout Paradise Remastered permetterà ai suoi appassionati di rivivere il gioco originale con l’aggiunta degli otto add-on di Year of Paradise, inclusa l’estensione della mappa fino a Big Surf Island. Il titolo torna sul mercato con grandi miglioramenti dal punto di vista grafico che permetteranno ai piloti di esplorare Paradise City in 4K a 60FPS su PlayStation 4 Pro e Xbox One X.

“I videogiocatori associano immediatamente Criterion Games a Burnout. E ne hanno buoni motivi: quello che abbiamo creato dieci anni fa continua ancora oggi a essere unico e divertente come allora”, ha detto Matt Webster, General Manager di Criterion Games. “Burnout Paradise è un mondo di gioco pensato per far vivere ai piloti il brivido della corsa, in un’esperienza emozionante e coinvolgente, che unisce la velocità e il caos tipici di Criterion con incredibili scontri ed evoluzioni. Con questa riedizione possiamo finalmente portare questo brivido d’azione, migliorato grazie alle migliori tecnologie di guida online, anche alle nuove generazioni di videogiocatori“.

Burnout Paradise Remastered ha una classificazione PEGI 7 e sarà disponibile online e in negozio per PlayStation 4 e Xbox One, mentre nei mesi successivi sarà disponibile anche per PC, con l’espansione Big Surf Island per la prima volta in assoluto. I membri di EA Access potranno giocare anche prima del lancio ufficiale, a partire dal 9 marzo con la versione di prova Gioca Per Primo.