Notizie fresche sul bando concorso docenti abilitati 2018 al 20 febbraio

Giornata importante quella che stiamo vivendo oggi 20 febbraio per quanto riguarda il bando concorso docenti abilitati 2018, essendo aperta ufficialmente la possibilità di presentare la domanda con cui quest’anno si arriverà al reclutamento di insegnanti a conti fatti abilitati all’insegnamento nella scuola secondaria. Bisogna premettere un requisito indispensabile per partecipare, in quanto verranno ammesse le domande solo di coloro che sono in possesso di abilitazione o specializzato per quanto concerne l’insegnamento sul sostegno.

Come accennato, le domande si potranno presentare online a partire dalle 9 di oggi 20 febbraio fino alle 23.59 del 22 marzo 2018, ovviamente all’interno del sito, con la possibilità di partecipare anche nel caso in cui doveste già essere insegnanti di ruolo. Sono attese più di 100mila domande, mentre la prova stando a quanto emerso non sarà selettiva. In sostanza, il suo scopo sarà semplicemente quello di definire la nuova graduatoria di merito regionale. Tutto sarà legato al punteggio che verrà raggiunto attraverso i titoli e la valutazione della prova orale.

Alcune anticipazioni riportate anche da Il Sole 24 Ore potrebbero tornare utili a coloro che stanno seguendo con interesse la vicenda del bando concorso docenti abilitati 2018, in quanto Lombardia, Piemonte e Veneto a qianto pare sono le regioni con più posti rimasti vacanti. Probabile, pertanto, che si assista ad un nuovo esodo di insegnanti orientati verso la scuola seconda. Per quanto concerne le discipline, ad oggi quelle più agevolate dovrebbero essere le graduatorie di Matematica e Scienze relativamente alle scuole secondarie di I grado. Senza dimenticare quelle di Italiano.

Possibile che nei prossimi giorni giungano ulteriori notizie a proposito del bando concorso docenti abilitati 2018, ma nel frattempo sarà fondamentale prendere seriamente in considerazione gli ultimi aggiornamenti che oggi abbiamo deciso di condividere con voi. Avete notato altro muovendovi direttamente sul campo?