5 Seconds of Summer in Italia nel 2018, a Milano: biglietti in prevendita su TicketOne

5 Seconds of Summer in Italia nel 2018 per un unico concerto in programma a Milano per il prossimo 29 marzo. Ad annunciare l’evento dei 5 Seconds of Summer in Italia nel 2018 è Live Nation che condivide l’evento in concomitanza con l’annuncio del nuovo singolo della band, disponibile dalla mezzanotte di oggi.

A due anni di distanza dall’ultimo tour mondiale, i 5 Seconds of Summer annunciano il loro nuovo singolo dal titolo Want You Back, disponibile in digital download e in free streaming dalla mezzanotte di venerdì 23 febbraio in tutto il mondo.

Parallelamente al singolo, i 5 Seconds of Summer hanno svelato le date del tour mondiale atteso per la prossima primavera, che toccherà anche l’Italia per un unico concerto atteso per il 29 marzo al Fabrique Milano.

5 Seconds of Summer in Italia nel 2018, il concerto:

29 marzo: Milano, Fabrique

I biglietti per l’unico concerto dei 5 Seconds of Summer in Italia nel 2018 saranno disponibili dalle 9:00 di venerdì 2 marzo, online su TicketOne.it, via call center e nei punti vendita autorizzati dell’intera penisola.

L’annuncio di Live Nation Italia:

Da oggi è disponibile in digitale Want You Back, il nuovo singolo dei 5 Seconds of Summer che anticipa il nuovo progetto discografico di inediti del gruppo il cui titolo non è ancora stato annunciato. Il lavoro segue la pubblicazione del precedente album, Sound Good Feels Good, ed è atteso entro la fine del 2018 come già comunicato dalla band negli scorsi mesi.

Luke Hemmings, Calum Hood, Michael Clifford e Ashton Irwin saranno in tour in tutta Europa e nel mondo dal prossimo 20 marzo. La tournée di concerti si chiuderà – stando a quanto comunicato alla data odierna – il prossimo 6 giugno con l’ultimo concerto atteso a San Paolo (Brasile).

Tutte le date del tour dei 5 Seconds of Summer sono disponibili sul sito ufficiale del gruppo, dove sono reperibili anche le informazioni utili sui biglietti in prevendita.