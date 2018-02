Il documentario Justin Bieber Generation dal 6 marzo, uno speciale sui Belieber di tutto il mondo

Il documentario Justin Bieber Generation arriverà in tutto il mondo il prossimo 6 marzo diretto da Jennifer Van Gessel e prodotto da Arianne Limbrick, Janine Van Gessel e Jennifer Van Gessel.

Bieber Generation racconta le storie delle Belieber, le fan di Justin Bieber che loi seguono e lo sostengono attivamente in tutto il mondo ormai da anni. Concerti sold out e dischi di platino ovunque, Justin Bieber ha ricevuto nella sua carriera numerosi premi e riconoscimenti il cui merito, in parte, è da attribuire ai suoi sostenitori.

Bieber Generation non racconta la storia di Justin Bieber bensì quella delle sue Belieber che, inevitabilmente, passa attraverso la sua. I successi e i traguardi dell’artista sono infatti opera di uno dei fandom più attivi del mondo e lo stesso fandom è stato ripetutamente premiato.

Quando si tratta di votazioni web, i fan di Justin Bieber raramente sono battibili. In Italia come nel resto dell’Europa e in America, le storie delle Belieber attirano l’attenzione dei media e presto finiranno in DVD nel documentario Bieber Generation.

Bieber Generation è atteso dal 6 marzo in DVD e Blu-Ray ma anche in tutte le piattaforme digitali. Non è previsto il rilascio al cinema al momento. Il documentario sarà reperibile anche dall’Italia ma in lingua originale, stando a quanto comunicato al momento.

Gli avvisi in rete, infatti, non fanno riferimento ad un’uscita differenziata per l’Italia e i fan italiani potranno acquistare Bieber Generation dalle piattaforme americane scegliendo di ricevere il documentario in versione digitale oppure in versione fisica direttamente a casa.

Il trailer del documentario Justin Bieber Generation:

Justin Bieber ha interrotto il suo tour mondiale, Purpose Tour, lo scorso anno, a causa di problemi personali. Si attende il suo ritorno in musica con nuovi brani inediti e una nuova tournée che coinvolgerà i principali Paesi del mondo.