Incontri Principali FIFA 18 Ultimate Team, le previsioni per il 27 febbraio

Eccoci pronti per un nuovo appuntamento con le nostre previsioni degli Incontri Principali di FIFA 18 Ultimate Team, la rubrica settimanale che cerca di fare il punto della situazione in merito a quali potrebbero essere i match selezionati da Electronic Arts per entrare a far parte della ristrettissima cerchia delle sfide creazione rosa dedicate.

Un fine settimana assolutamente pirotecnico quello che attende i calciofili di tutto il mondo, con FIFA 18 Ultimate Team che non può che beneficiare della varietà e della quantità di sfide dall’altissimo tasso tecnico, che permetterà di pescare senza troppi patemi dai migliori campionati mondiali.

Iniziando come sempre dalla Premier League, tanta attenzione andrà data alla sfida tra Arsenal e Manchester City, finale di Coppa di Lega, con i citizens che nel fine settimana dovranno vedersela anche con i Blues guidati da Antonio Conte, il Chelsea.

Spostando le mire in Italia, tantissime le partite che potrebbero essere selezionate da Electronic Arts per gli Incontri Principali di FIFA 18 Ultimate Team. Primo fra tutti i derby della Madonnina, Milan – Inter: certo, in palio non c’è il campionato, ma le emozioni di certo non si sprecheranno. Altro derby, sebbene in senso stretto, è quello “del Sole” tra Napoli e Roma, mentre da tenere sott’osservazione c’è anche il big match tra Lazio e Juventus.

In Spagna le cose non sono certo meno piccanti, con il Barcellona che ospita al Camp Nou i colchoneros di Diego Simeone, l’Atletico Madrid.

Possibili sorprese tra gli Incontri Principali di FIFA 18 Ultimate Team potrebbero arrivare poi dai campionati minori, con Lokomotiv Mosca – Spartak Mosca, Porto – Sporting e Orlando Pirates – Kaizer Chiefs che potrebbero riservare non poche soddisfazioni economiche a chi avrà il coraggio di investirci su qualche credito, acquistando le rispettive carte.

L’appuntamento con le sfide creazione rosa degli Incontri Principali di FIFA 18 Ultimate Team è come sempre fissato a martedì alle ore 19:00.