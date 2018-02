La finale del Festival Show 2018 cambia location: ecco dove si terrà l’evento musicale dell’estate

Dopo quattro anni nella storica location dell’Arena di Verona, la finale del Festival Show 2018 cambia palco!

Non sarà più la suggestiva cornice veronese ad ospitare la finale del Festival musicale itinerante dell’estate, organizzata dalle Radio Birikina e Bellla e Monella. Sul palco del Festival estivo, tutti i successi e i tormentoni dell’anno, per aggiudicarsi il titolo di super hit dell’estate.

Da quattro anni a questa parte, la finalissima del Festival Show è stata organizzata all’Arena di Verona, per un evento conclusivo e celebrativo dell’estate, ad ingresso gratuito. Quest’anno, però, la finale del Festival Show verrà allestita il prossimo 1 settembre a Trieste, precisamente in Piazza Unità d’Italia. Queste le parole del coordinatore dell’evento Paolo Baruzzo:

“Siamo orgogliosi del percorso fatto con l’Amministrazione comunale di Trieste, che ha creduto al nostro progetto tanto da stimolarci a trasferire nella prestigiosa Piazza Unità d’Italia la finalissima del tour. Arriviamo con la consapevolezza e l’esperienza di questi anni di grandi successi“.

Negli ultimi anni il festival Show si è affermato come uno dei più importanti tour musicali estivi, che ha portato sul proprio palco grandi ospiti graditi al pubblico: l’anno scorso, ad esempio, hanno cantato durante le tappe del Festival Show artisti come Baby K, Nek, Fabrizio Moro, Levante, Thegiornalisti, Ermal Meta, Elodie, Francesco Gabbani e molti altri.

Ogni anno sul palco del Festival Show, spazio anche per i giovani talenti della musica italiana: proprio in questi giorni e per le prossime settimane sono in programma i casting per il Festival Show 2018, che porta gli artisti emergenti ad esibirsi davanti a migliaia di persone (maggiori informazioni sul sito).

La kermesse prevede diverse tappe di concerti nel nord Italia, principalmente nelle città del Veneto, Friuli, Lombardia ed Emilia Romagna: da Padova a Bibione e Jesolo, da Bassano del Grappa a Brescia e Pordenone fino a Vicenza e Mestre.

Durante gli appuntamenti del Festival Show, gratuiti per il pubblico, è possibile assistere allo spettacolo musicale che molti anni fa era rappresentato dal Festivalbar, con l’obiettivo di celebrare il tormentone dell’estate.