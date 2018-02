Squadra della Settimana FIFA 18 Ultimate Team, le previsioni per il 28 febbraio

Il fine settimana calcistico è stato senza ombra di dubbio foriero di ottime indicazioni per FIFA 18 Ultimate Team, con gli sviluppatori del simulatore calcistico che non perderanno tempo a sfornare una Squadra della Settimana che celebri al meglio tutte le migliori prestazioni degli atleti dell’intero globo.

Prestazioni eccelse che ovviamente non potevano non interessare i maggiori campionati europei, sostanzialmente “coperti” in tutti i ruoli del campo, con tante nuove proposte che verranno garantite agli allenatori che hanno voglia di rinnovare un po’ le proprie formazioni.

Tra i pali il posto non può che essere assicurato per Asenjo (Villareal), autore di una prestazione eccellente con ben due rigori parati che hanno permesso alla sua formazione di vincere con il minimo scarto (1-0) contro un Getafe agguerritissimo.

Ricca selezione di difensori goleador quella che riguarda la retroguardia della potenziale Squadra della Settimana di FIFA 18 Ultimate Team che, schierandosi a tre, potrebbe raccogliere tra le proprie fila Calabria (Milan), Skriniar (Inter) ed Henrique (Boavista), ognuno autore di reti pesantissime nel fine settimana delle rispettive squadre.

A centrocampo tanta la sostanza garantita da due veri e propri mastini del calibro di Milinkovic Savic (Lazio) e Can (Liverpool), con Benzema (Real Madrid) che potrebbe essere proposto nelle insolite vesti di trquartista, e con le fasce che potrebbero essere il territorio di caccia perfetto per gente come Messi (Barcellona) e Quaresma (Besiktas).

In attacco potrebbero far festa tutti gli allenatori di FIFA 18 Ultimate Team in possesso di una compagine composta da calciatori provenienti da La Liga e dalla Premier League: importanti infatti le prestazioni di Lukaku (Manchester United, un gol e un assist), e di Suarez (Barcellona, tre gol), che hanno accompagnato le rispettive squadre nella cavalcata trionfale verso i tre punti.

L’appuntamento con la Squadra della Settimana di FIFA 18 Ultimate Team è come sempre fissato alle 19:00 di questa sera.