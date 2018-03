Nuovi concerti di Anastacia in Italia nel 2018 tra Pordenone e Genova: le date e i biglietti in prevendita su Ticketone

Annunciate nuove date del tour di Anastacia in Italia nel 2018: la cantante statunitense torna nel nostro Paese per una serie di concerti in alcune città italiane.

Anastacia sarà impegnata nel corso dei prossimi mesi in un lungo tour europeo, che farà tappa per ben 7 concerti in Italia. La cantautrice, infatti, ha annunciati i primi concerti a maggio nelle città di Brescia, Roma, Bologna e Milano (info alla seguente pagina).

Alle date precedentemente annunciate, sono stati annunciati nuovi eventi di Anastacia in Italia nel 2018: in particolare, la cantante si esibirà anche nelle città di Cuneo, Pordenone e Genova tra giugno e luglio. Precisamente, Anastacia sarà all’Anfiteatro dell’Anima di Cervere (CN) il prossimo 8 giugno, il 5 luglio si esibirà al Parco San Valentino di Pordenone in occasione del Blues Festival, mentre il 14 giugno all’Arena del Mare Porto Antico di Genova concluderà la tournée nostrana.

La popstar fa ritorno in Italia nel corso del suo Evolution Tour 2018, una tournée che durante il 2016 le ha permesso di collezionare numerosi successi ed un bagaglio di più di 100 concerti in tutto il mondo. Anastacia presenterà dal vivo l’album Evolution, sesto progetto discografico della superstar statunitense, pubblicato a settembre 2017.

Con più di 30 milioni di album venduti in tutto il mondo nel corso della sua carriera, Anastacia è una delle voci più riconoscibili degli ultimi anni e, durante il nuovo tour, celebrerà il suo settimo lavoro discografico Evolution, oltre che a ripercorrere i più grandi successi internazionali, da I’m Outta Love a Left Outside Alone e al celebre e recente duetto con Umberto Tozzi in Ti Amo.

I biglietti per i nuovi concerti di Anastacia in Italia nel 2018 saranno disponibili online su Ticketone a partire dalle ore 12 di venerdì 2 marzo. Nei giorni seguenti, sarà possibile acquistare i biglietti anche in tutti i punti vendita autorizzati.