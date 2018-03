Ricaricare Huawei P8 Lite 2017 in modo corretto: durabilità batteria superiore

Se in questo articolo vi avevamo parlato degli errori da evitare affinché la batteria Huawei P8 Lite 2017 durasse più a lungo, oggi siamo qui riuniti per comprendere come ricaricarlo correttamente, sfatando qualche mito e diversi tabù.

La prima cosa da tenere in conto è la seguente: evitare di far scendere la percentuale di carica residua al di sotto del 15%; per nessuna ragione al mondo, salvo in casi eccezionali o per la ricalibrazione dell’unità, è consigliabile lasciare che lo smartphone si spenga da solo. Farlo ripetutamente significa accelerare il processo di deterioramento naturale della batteria, e quindi dirgli addio alla svelta. La soglia più indicata per collegare Huawei P8 Lite 2017 alla presa elettrica corrisponde al 40%: vedrete che, così facendo, il dispositivo reagirà meglio alla lunga distanza, e si usurerà molto più lentamente.

Allo stesso modo, se pensavate di riporre nel cassetto il terminale per un intervallo di tempo imprecisato, assicuratevi di spegnarlo con la batteria carica intorno al 50%, in modo che resista al meglio a tutte le possibili temperature di sollecitazione (in ogni caso, evitate di riporre il device se completamente scarico).

Se, invece, avete appena acquistato Huawei P8 Lite 2017 e volete capire come effettuare al meglio il primo processo di ricarica, eccovi serviti: per mero scrupolo, non sarebbe sbagliato ricaricarlo fino al raggiungimento del 100% (favorendone l’inizializzazione). La fase di stabilizzazione della batteria di un nuovo smartphone avviene dopo alcuni cicli di ricarica, quindi fareste bene nel decidere di farlo ricaricare completamente, almeno per le prime 4 o 5 volte. Nel caso in cui, dopo le prime operazioni di ricarica, notaste un calo immediato al 70%, scaricate il device fino a circa il 15%, spegnetelo e collegatelo alla rete elettrica per circa 5 ore. Se neanche così trovate miglioramenti, potreste trovarvi al cospetto di un’unità fallata (rivolgetevi, quindi, al rivenditore).

Come già spiegato, il nemico numero uno della batteria restano le alte temperature (quelle ottimali per la conservazione dell’unità restano comprese tra i 15 ed i 35°): evitate, quindi, di esporre il vostro Huawei P8 Lite 2017 a fonti di calore eccessivo, e verificate, se ne avete, che la cover di protezione consenta al dispositivo di raffreddarsi a dovere durante la ricarica, o nell’esecuzione di app particolarmente pesanti.

Vi state anche chiedendo se tenere il dispositivo in carica per tutta la notte possa rovinarne la batteria? La risposta è in parte affermativa, a seconda dell’alimentatore che utilizzate. Solitamente i caricabatteria originali sono progettati per interrompere il processo di ricarica una volta raggiunto il 100%, aspettando quindi che la percentuale scenda per riprendere l’erogazione. Speriamo di essere stati abbastanza esaustivi nell’esposizione (liberi comunque di farci tutte le domande che riterrete opportune).