Problemi Metal Gear Survive ai server, cosa regala Konami ai giocatori

Metal Gear Survive è ormai disponibile da qualche giorno e ha ricevuto recensioni altalenanti. Si tratta sicuramente di un gioco divisivo, dato che è il primo della serie pubblicato da Konami senza la supervisione di Hideo Kojima. O meglio, ce ne sono stati anche altri, ma Metal Gear Survive è il primo titolo della serie dopo la rottura Konami-Kojima e dopo tutti i problemi accaduto con Metal Gear Solid V.

Cosa è successo ai server di Metal Gear Survive? Sembra che gli utenti Xbox One abbiano incontrato alcuni fastidiosi problemi legati agli oggetti del preorder. Konami è corsa ai ripari e nelle ultime ore ha pubblicato una patch volta a sistemare questi intoppi. Chi prenotava il gioco, infatti, aveva diritto ad alcuni extra come progetti per armi dorate e pezzi d’equipaggiamento che non erano assolutamente presenti nella versione standard del gioco.

Konami n0n ha solo pubblicato una patch correttiva ma ha annunciato che darà una ricompensa per scusarsi agli utenti, si tratta di alcuni bonus purtroppo non ancora resi noti, ricordiamo che il gioco, anche in single player, richiede una connessione costante per essere giocato.. Noi pensiamo che si tratterà di vari consumabili o boost all’esperienza di soli 24 ore, tutto questo è già avvenuto dopo i problemi ai server di qualche giorno fa.

We apologize for the inconvenience and greatly appreciate your patience. Players impacted by this issue will be gifted some extra items, and we will announce the details soon. (2/2) — METAL GEAR OFFICIAL (@metalgear_en) March 2, 2018

Cosa è diventato Metal Gear? Attualmente è disponibile per PC, PS4 e Xbox One e ci riserveremo di giudicarlo in fase di recensione. Dobbiamo essere però sinceri: stiamo testando il gioco e in verità siamo partiti un po’ prevenuti. La serie di Metal Gear è una pietra miliare per il mondo dei videogiochi e quello che è successo tra Konami e Kojima è disdicevole. Se ci aggiungiamo che la rottura ha portato anche alla cancellazione di quello che poteva essere un capolavoro dell’horror, parliamo di PT, il quadro è chiaro. Manca solo qualche giorno per leggere la recensione di Metal Gear Solid Survive sulle pagine di Optimagazine.