Alessandro Borghese e 4 Ristoranti a Bergamo: anticipazioni e location del 6 marzo

Nuova serata e altra caccia per Alessandro Borghese e 4 Ristoranti che torna in onda oggi, 6 marzo, per la felicità dei fan del programma. Anche questa edizione del programma sta per volgere al termine e, sperando in una versione estiva, finalmente il pubblico avrà modo di volare a Bergamo alla ricerca della migliore cucina bergamasca contemporanea.

Alessandro Borghese andrà all’incontro con i 4 ristoratori che si scontreranno in questa nuova puntata a colpi di voti per quello che è il menù, il servizio, il conto e la location, ma sicuri del fatto che l’ultimo ad avere la parola sarà proprio il famoso chef.

A sfidarsi in questa ottava tappa saranno due ristoranti della città alta, ovvero Lalimentari di Paolo e Simona, La Tana dei fratelli Roberto e Alessandro, e due della città bassa, l’Osteria Tre Gobbi e il Benigni Ambulatorio Gastronomico dei fratelli Andrea e Paolo.

Chef Borghese, che provvederà prima di tutto all’ispezione delle cucine, avrà poi a disposizione anche 5 punti di bonus che potrà assegnare a uno dei ristoratori in nome di un piatto della tradizione che gli chef potranno presentare.

Come sempre i 4 ristoratori andranno in giro per i 4 locali per assaggiare le pietanze tipiche e dare una valutazione, da 0 a 10, alla location, al menù, al conto e al servizio. Ai voti dei ristoratori si sommeranno anche quelli di Alessandro Borghese e solo chi otterrà il maggior numero dei voti vincerà la puntata, portando a casa il bollino da mettere sulla porta come vincitore di 4 Ristoranti ma, soprattutto, un assegno di 5mila euro da spendere nella propria attività. Chi sarà il vincitore di questa settima puntata?