Gli ospiti della semifinale di Sanremo Young il 9 marzo su Rai1: anche Massimo Ranieri al Teatro Ariston

Sono stati annunciati gli ospiti della semifinale di Sanremo Young attesa per questa sera, venerdì 9 marzo, in diretta su Rai1 dal Teatro Ariston di Sanremo. Dopo il Festival di Sanremo 2018, il Teatro Ariston accoglie il teen talent condotto su Rai1 da Antonella Clerici che di settimana in settimana vede in sfida i più giovani aspiranti cantanti del panorama musicale italiano.

Carlo Conti e Massimo Ranieri sono gli ospiti della semifinale di Sanremo Young che questa sera sosterranno i concorrenti finalisti.

L’appuntamento è per questa sera al Teatro Ariston di Sanremo e su Rai1, alle 21.25, con gli 8 concorrenti rimasti in gara dopo le prime eliminazioni.

I cantanti in gara questa sera dovranno presentare, come nelle scorse puntate, brani celebri legati al Festival di Sanremo.

Le esibizioni saranno accompagnate dalla SanremoYoung Orchestra, composta da musicisti tra i 18 e i 25 anni e diretta dal Maestro Diego Basso. A giudicare i cantanti in gara sarà l’Academy di Sanremo Young, composta da professionisti del mondo della musica e dello spettacolo e da alcuni cantanti, tra i quali Rocco Hunt, Cristina D’Avena, Baby K, Marco Masini, Mietta e Ricchi e Poveri.

L’ACEDEMY DI SANREMO YOUNG:

MARA MAIONCHI, ROCCO HUNT, IVA ZANICCHI, MARCO MASINI, CRISTINA D’AVENA, ANGELO BAIGUINI, MIETTA, ELISABETTA CANALIS, RICCHI E POVERI E BABY K

Anche il pubblico da casa potrà influire sul risultato finale attraverso il televoto.

Questa sera, l’ospite musicale sarà Massimo Ranieri atteso per un’esibizione con i semifinalisti di Sanremo Young. L’ospite dello Showdown sarà invece il conduttore Rai Carlo Conti: a lui spetterà il compito ingrato di salvare due concorrenti e di eliminarne altri due tra coloro che risulteranno essere alle posizioni più basse della classifica di gradimento.

I due concorrenti eliminati dovranno lasciare il programma e tornare a casa, senza possibilità di ripescaggio; i due concorrenti salvati, invece, andranno a disputare direttamente la finale della prossima settimana.