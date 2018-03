Fatti sentire di Laura Pausini ai blocchi di partenza: “Sanremo 2018? Ho detto no prima di Baglioni”

Fatti sentire di Laura Pausini sta per arrivare. L’artista è tornata sulla copertina di Sorrisi e Canzoni TV per raccontare tutto quello che ha voluto racchiudere nel nuovo album, in arrivo in tutto il mondo a partire dal 16 marzo.

Canzoni, parole e malinconia sono i tratti distintivi di questo nuovo lavoro con il quale si appresta a tornare sul mercato, per il quale ha voluto circondarsi di autori storici, quelli che conoscono le parole che vuole cantare.

Il disco avrebbe dovuto vedere la luce nel 2019, nonostante la fine dei lavori in anticipo, ma Laura Pausini dichiara di non aver voluto sentire ragioni: “Ho voluto fortemente che il disco uscisse all’inizio dell’anno. Mi sono spesso ritrovata a terminare a due mesi da Natale, per cui il periodo di uscita è sempre stato quello. Stavolta mi sono imposta, scegliendo di uscire in questo periodo”.

Il tour di supporto che la porterà in giro per il mondo partirà dal Circo Massimo di Roma con due date che già si preannunciano come grandiose, dal momento che nessuna artista italiana aveva mai calcato il palco della location capitolina prima di quest’evento, per il quale Laura Pausini avrebbe già cambiato il palco per 6 volte.

In programma anche una trasmissione tv con Maria De Filippi che avrebbe dovuto essere trasmessa nella primavera del 2018, per poi essere rimandata a fine anno o nel 2019, a causa dei numerosi impegni delle due protagoniste. Su Sanremo 2018, Laura Pausini rivela invece di aver rifiutato la proposta di Rai, che l’avrebbe voluta sul palco con Paola Cortellesi, da un lato per gli impegni della sua collega e, da un altro, poiché ancora non si sarebbe sentita pronta per un impegno così oneroso.

La cover di spalle di Fatti sentire sarebbe poi una scelta voluta, per far tornare la musica al primo posto rispetto alla sua persona, rimarcando quale sia il vero motivo del suo successo.

L’intervista completa a Laura Pausini si trova nel numero di Sorrisi e Canzoni TV in edicola dal 13 marzo.