Data della conferenza E3 2018 Microsoft svelata, quali sorprese?

Si iniziano a scoprire le carte in vista dell’appuntamento videoludico più importante dell’anno, in quel di Los Angeles: è stata svelata, infatti, la conferenza E3 2018 Microsoft valida per la prossima edizione della fiera, con il Colosso di Redmond che promette grandi sorprese.

La conferenza E3 2018 Microsoft si svolgerà il 10 giugno alle 4 pm ET/ 1 pm PT, che corrispondono alle ore 21:00 qui da noi, in Italia. L’evento cadrà di domenica, esattamente come negli anni scorsi per il Colosso di Redmond, e rappresenta di certo una delle conferenze più accessibili per noi italiani, in termini di rapporto col fuso orario – che porterà la maggior parte degli eventi a cura dei vari publisher a svolgersi in nottata, per il pubblico europeo.

Non è finita qui: secondo Tom Waren, giornalista di The Verge, Microsoft ha nei propri piani “qualcosa di davvero differente” rispetto ai soliti annunci: parole criptiche che, tuttavia, il giornalista promette che molto presto acquisteranno un senso. Il primo pensiero per gli annunci della conferenza E3 2018 Microsoft va certamente al parco di esclusive per Xbox One e Xbox One X: di certo, infatti, serve molta più concretezza in termini di uscite per tentare di colmare il gap quantitativo e qualitativo con Sony.

Cosa aspettarsi, dunque? Ancora non sappiamo dirlo, ma c’è da fidarsi della fonte: Tom Waren, infatti, è lo stesso insider che svelò l’esistenza di Xbox One X – che ai tempi si chiamava con il nome in codice di Project Scorpio – ben prima che venisse rivelata al mondo. Vero è, però, che qualche ipotesi possiamo provare a stanziarla: al di là degli annunci, il colosso di Redmond potrebbe decidere di puntare per una formula simile a quella adottata da Nintendo, con l’addio a una conferenza vera e propria che lascerebbe spazio a una live di presentazione nello stile del format di un Nintendo Direct o un Nintendo Treehouse.

Siamo nel campo della mera speculazione, ma tutto è possibile. Voi cosa vi aspettate dalla conferenza E3 2018 Microsoft?

Microsoft’s E3 2018 briefing will be held on Sunday June 10th at 1PM PT / 4PM ET — Tom Warren (@tomwarren) 13 marzo 2018